Площа тисяча квадратів: у Сімферополі вирує масштабна пожежа (відео)

Поліцейські оточили все у радіусі двохсот метрів

В окупованому Симферополі спалахнув ринок, розташований у районі стадіону "Локомотив". Площа пожежі становить тисячу квадратів.

Силовики попереджають про небезпеку вибуху. Про це повідомляє медіа Mash.

Очевидці повідомляють про велику кількість диму. І хоча на місці працюють рятувальники, загасити пожежу поки що не виходить.

Вогонь перекидається на сусідні будинки, внаслідок чого площа пожежі зросла до тисячі квадратів.

За словами очевидців, власники торгових точок виносять товари. Існує небезпека вибуху. Поліцейські оточили все у радіусі двохсот метрів.

Також повідомляється, що окупаційна прокуратура вже розпочала перевірку через пожежу на ринку.

Нагадаємо, 8 лютого в Москві спалахнула сильна пожежа в будівлі, де розташовані фітнес-клуб та танцювальна студія. За словами очевидців, люди, які знаходилися в будівлі, намагалися вибратися через вікна.

2 лютого у російській столиці сталася масштабна пожежа в ангарі з газовими балонами. Площа пожежі становила 250 квадратних метрів, через що до місця викликали пожежний потяг. Однак дах на цей момент вже обвалився.