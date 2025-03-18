Україну накрила пилова буря: де зараз найбрудніше повітря

У деяких областях буде важко дихати

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні погодні умови в Україні. Пилова буря та сильні пориви вітру швидкістю 15-20 м/с накрили кілька областей України у вівторок, 18 березня.

Про це повідомляють на сторінці Укргідрометцентру у Фейсбуці. Як кажуть синоптики, небезпечне явище торкнеться Кіровоградської, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей і триватиме до кінця доби. Синоптики встановили перший (жовтий) рівень небезпечності.

За прогнозами фахівців, такі погодні умови можуть суттєво ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Також очікуються проблеми з рухом транспорту.

Метеорологи нагадують, що 18 березня діє попередження про пориви вітру 15-20 м/с не лише для південних та центральних областей, але й для Сумської та Харківської областей. Експерти рекомендують зачинити вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Пилова буря — це атмосферне явище, коли сильний вітер підіймає та переносить великі маси пилу, піску або дрібного ґрунту у повітрі. Такі бурі значно знижують видимість, погіршують якість повітря та можуть становити загрозу для здоров'я людей.

Раніше "Телеграф" також писав, яким буде кінець березня в Україні. Треба готувати парасольку та сонцезахисні окуляри.