Сміттям засипали сектор біля поховань військових на Житомирщині (фото)

"Це така вдячність Героям?", — кажуть комунальники

У Коростені невідомі викинули сміття на кладовищі, просто біля військових поховань. На території міського кладовища поблизу сектору, де поховані Герої, виявили стихійне звалище сміття.

Про це 7 лютого повідомило місцеве Комунальне виробничо-господарське підприємство на своїй Facebook-сторінці. "Ганьба мешканцям! Це така вдячність нашим захисникам?", — йдеться у дописі.

За словами начальника комунального підприємства Леоніда Якубовського, сміття з'явилося ввечері 6 лютого між 18:00 та 19:00. Працівники підприємства виявили звалище вранці наступного дня та одразу розпочали його прибирання, пише "Суспільне".

Комунальники наголошують на неприпустимості такої поведінки, особливо поблизу місць поховання загиблих захисників України. Наразі встановити порушників неможливо через відсутність камер відеоспостереження у цьому секторі кладовища.

Якубовський зазначив, що у другому півріччі 2025 року планується встановлення щонайменше трьох камер відеоспостереження біля військових поховань. Територія вже обладнана освітленням, яке працює синхронно з вуличним.

Також "Телеграф" раніше писав про те, що відомий реставратор ікон псував меморіали жертвам Голокосту. Він є просто фанатиком свастик.