"Ледве не зламали носа": у Києві школярі могли грати в "ТЦК" на перерві, що говорять у поліції

Поліцейські підрозділи ювенальної превенції на постійній основі проводять профілактичні заходи у навчальних закладах

Резонансна подія вразила соціальні мережі в середині січня. Стверджувалося, що в одній зі шкіл Києва діти на перерві нібито грали у "ТЦК" та травмувалися.

Про це пише ТСН. Журналісти поцікавився у поліції Києва, чи справді був зафіксований такий випадок. Там відповіли, що теж бачили повідомлення про дитячі ігри в "ТЦК", але чи був такий випадок насправді підтвердити не змогли.

"За інформацією відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУ НП у місті Києві повідомлення про небезпечні ігри дітей у "ТЦК" в одній з шкіл столиці до підрозділів поліції Києва не надходили. Щодо повідомлення, яке ширилося у Мережі, то його походження наразі не встановлено", – розповіли у поліції Києва.

Про яке повідомлення мова

У середині січня 2025 року по мережі розлетівся скріншот повідомлення з одного з месенджерів. У ньому батьків просили поговорити з дітьми на тему небезпечних ігор та їх наслідків.

Стверджувалося, що під час перерви в одному із навчальних закладів школярі нібито "грали у ТЦК". Під час гри учасники "виконували захват шиї рукою" і мало не зламали носа.

Правоохоронці у коментарі ТСН додають, що з метою забезпечення законних прав та інтересів дітей, запобіганню правопорушень у дитячому, зокрема освітньому середовищі, виявлення причин та умов, що сприяють їх учиненню, надання допомоги дітям уразливих категорій, а також налагодження партнерських відносин поліції з дітьми поліцейські підрозділи ювенальної превенції на постійній основі проводять профілактичні заходи у закладах освіти столиці.

Там також запевнили, що наразі забезпечено максимальну присутність ювенальних поліцейських в закладах освіти для створення безпечного освітнього середовища.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Закарпатті школярі влаштували небезпечну "гру". Вона називається "Біжи чи помри".