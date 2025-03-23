Когда в Киеве начнут отключать отопление: Кличко назвал дату

В сравнении с прошлым годом в 2025 отопление начнут отключать на несколько дней раньше

Отопительный сезон в Киеве заканчивается с понедельника, 24 марта. С начала недели начнут отключать жилые дома от теплоснабжения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр города Виталий Кличко. По его словам, такое решение городские власти приняли ввиду прогноза синоптиков относительно стабильного потепления.

"А также мы руководствуемся необходимостью рационального использования природного газа", — подчеркнул городской глава.

Кличко добавил, что здания учреждений социальной сферы — медучреждения, детсады, школы и другие будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей.

К слову, в сравнении с прошлым годом в 2025 отопление отключают на несколько дней раньше, поскольку сделать это позволяет температура воздуха.

Мэр напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. На ее развертывание и завершение работы требуется около недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в конце марта. По его словам, в период с 23 по 24 марта произойдёт несущественное похолодание, которое затронет в основном западные и северные регионы страны.