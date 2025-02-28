"Ти не маєш права бути в цій країні!": у Чехії водій трамвая вдарив українця на очах у дитини (відео)

Водій трамвая почав кричати і виганяти українця

У Празі стався неприємний інцидент за участю українця та водія громадського транспорту. Водій трамвая №9382 накричав на українську родину з маленькою дитиною, вдарив чоловіка та примусово виставив їх із салону.

Свідок події зафіксувала інцидент на відео, яке швидко поширилося чеськими соціальними мережами. На кадрах видно, як водій кричить "Геть!" та додає: "Ти взагалі не маєш права бути в цій країні", після чого завдає удару чоловікові. Про це пише місцеве видання Vinegret.

Редакції вдалося зв'язатися з батьком дитини, який розповів подробиці випадку. За його словами, постраждалі — це його батьки, які супроводжували його 2-річного сина, громадянина Чехії.

"Мої батьки везли дитину додому, і водієві не сподобалося, що він стояв ногами на сидінні й дивився у вікно, хоча тато показував, що взуття чисте і відразу взяв дитину на руки", — пояснив Михайло (ім'я змінено).

63-річний дідусь хлопчика не зазнав серйозних травм. Сама дитина не постраждала фізично, але злякалася. На відео видно, що хлопчик заплакав після того, як водій вдарив дідуся в обличчя.

За словами родини, після того як їх вивели з трамвая, водій продовжував кричати та навіть взяв до рук лом для переведення стрілок. Також водій намагався вихопити телефон у жінки, коли вона його фотографувала.

Водій стверджує, що пасажири забруднювали трамвай. Свідки ж вказують, що йому не сподобалося, що дитина стояла черевиками на пластиковому сидінні. Втім, воно легко очищається.

Родина спочатку планувала подати скаргу до Транспортного підприємства Праги, а вже потім звернутися до поліції. Редакція надіслала запит до транспортного підприємства та очікує на офіційний коментар.

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