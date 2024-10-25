За скільки реально купити квартиру в Києві: огляд цін на нерухомість

Квартира в столиці по кишені небагатьом

У жовтні ціни на нерухомість у Києві продовжують поступово зростати. За останні півроку вартість квартир на первинному ринку зросла на 8%. У той же час ціни на вторинці у столиці, навпаки, почали трохи знижуватися і впали в середньому на 4%.

Експерти відзначають, що попит на ринку столичного житла не можна порівняти з довоєнним — він менший на 40-50% і безпосередньо залежить від рівня безпеки в місті. Також на вартість квартири впливає район, кількість кімнат та рівень комфортабельності самого будинку.

"Телеграф" та аналітики порталу нерухомості ЛУН розповідають, які ціни фіксуються на житло в Києві у жовтні 2024 року і в яких районах можна знайти найдешевші квартири.

Вартість квартир на первичці у Києві

У жовтні 2024 року відзначається відчутне зростання цін на квартири в новобудовах. На даний момент, за квадратний метр у новому будинку просять в середньому 53 200 гривень.

Ціни на нове житло у столиці за останні півроку підскочили на значних 8%.

Ціни на первинці продовжують підвищуватися

На первинному ринку нерухомості у Києві спостерігається стабільне подорожчання вартості квартир як у преміум сегменті, так і в "економ-класі".

Наприклад, за квадратний метр у новобудові класу "преміум" доведеться віддати 128 500 гривень. Метр квадратний у новобудовах бізнес-класу коштує 71 300 гривень, у "комфорті" — 43 000 гривень і в "економі" — 39 400 гривень.

Найдорожчі квартири на "первинці" традиційно продаються у Печерському, Шевченківському, Подільському та Голосіївському районах.

У Печерському районі Києва доведеться віддати за квадратний метр у новобудові 107 300 гривень, у Шевченківському районі — 67 900 гривень, у Подільському районі — 56 400 гривень, а в Голосіївському — 53 400 гривень.

Найнижчі ціни за метр квадратний у новобудові зафіксовані у Дарницькому (42 700 гривень) та Деснянському (40 000 гривень) районах Києва.

Ціни у новобудовах у різних районах столиці

Вартість квартир на вторинному ринку в Києві

Середня ціна 1-кімнатної квартири у Києві у жовтні на вторинному ринку становить 60 тисяч доларів США. За останні півроку ціни знизилися на 6%.

Однак, судячи з цін в оголошеннях з уже проданими квартирами, однушку на вторинному ринку реально купити в столиці за 55 тисяч США.

Середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку продаються в Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Наприклад, 1-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 120 000 $. У Шевченківському районі в жовтні на вторинному ринку однокімнатна квартира коштує — 80 000 $, а в Голосіївському — 67 700 $.

На вторинному ринку "найдешевші" однокімнатні квартири продаються в Оболонському (50 000 $), Святошинському (45 000 $) та Деснянському (39 900 $) районах Києва.

Вартість квартири на вторинному ринку залежить не тільки від району в якому вона розташована, але й від того, чи зроблено в ній ремонт.

Наприклад, 1-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме на 5 — 25 тисяч доларів дорожче, ніж без нього.

Середня ціна на 2-кімнатну квартиру на вторинному ринку столиці становить 93 тисяч доларів США. Вартість таких помешкань за півроку знизилася на 2%.

Судячи з цін в оголошеннях про вже продані квартири, двокімнатну квартиру на вторинному ринку можна купити в столиці за 69 900 $.

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку

Найдорожчі двушки на вторинному ринку також традиційно продаються в Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва. Однак і тут спостерігається незначне зниження цін.

Наприклад, 2-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 185 000 $. У Шевченківському районі Києва двійка на вторинному ринку у жовтні 2024 року коштує — 120 тисяч доларів, а в Голосіївському — 105 тисяч доларів.

На вторинному ринку "найдешевші" двушки продаються в Оболонському (70 000 $), Дніпровському (69 000 $) , Святошинському (62 500 $) та Деснянському (53 800 $) районах Києва.

Квартири з ремонтом також коштують дорожче ніж без нього. За "голі" стіни можна віддати на 4-30 тисяч доларів менше.

Цей варіант підійде тим, що не хоче переплачувати за ремонт і все хоче зробити під себе.

Середня ціна 3-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці складає 135 тисяч доларів. Ціна на таке житло за останні чотири місяці підскочила на 5 тисяч та повернулася до своїх стабільних показників у 135 тисяч доларів США.

Найдорожче трикімнатне житло на вторинному ринку продається в Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

Наприклад, 3-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям у жовтні 2024 року 299 000 $. У Шевченківському районі трикімнатна квартира коштує — 188 тисяч доларів, а в Голосіївському — 145 тисяч доларів.

На вторинному ринку "найдешевші" трикімнатні квартири продаються в Дніпровському (100 000 $), Святошинському (85 000 $) та Деснянському (67 400 $) районах Києва.

У Києві 3-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме на 20-60 тисяч доларів дорожче, ніж без нього.

Вибираючи житло без ремонту можна пристойно заощадити.

Нагадаємо, під Києвом можна орендувати будинки з генераторами на будь-який смак та гаманець. У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України та регулярними відключеннями світла серед населення почав зростати попит на оренду будинків з генераторами.

Таким чином, люди починають готуватися до можливих тривалих блекаутів, щоб не сидіти без електроенергії тривалий час.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві за мільйон доларів продають шикарну квартиру з басейном та власним ліфтом. Пентхаус має площу 150 квадратних метрів і обставлений він дуже стильно, вишукано і витончено.