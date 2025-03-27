Жилье в Киеве подорожает на 20%? Риелтор объяснил, на какие квартиры будет спрос

В случае установления мира многие переселенцы захотят вернуться в столицу

Стоимость аренды жилья в Киеве продолжает расти, но важными будут, прежде всего, условия безопасности для жизни и работы в столице. Если они будут серьезными, рынок ждет волна спроса.

Об этом " Телеграфу" рассказал киевский риелтор Александр Бойко. Он объяснил, что будет с жильем в столице после возможного окончания боевых действий.

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— Часть переселенцев и эмигрантов захотят вернуться, особенно в Киев, Харьков, Одессу, Днепр. Но важно понимать: не все вернутся сразу, не у всех будет финансовая возможность снимать жилье. Поэтому это будет постепенный рост, а не скачок "за одну ночь", — рассказывает Бойко.

Если мир наступит, в Киеве ставки могут подняться еще на 15–20% в течение года, но только на хорошие объекты: квартиры в новостройках, современные ремонты, удобная локация.

— Квартиры в старом жилом фонде или жилье в непрезентабельном состоянии дорожать не будет. Люди уж очень привередливы: ищут качество, автономию, комфорт, — обращает внимание эксперт по недвижимости.

Рынок аренды не взорвется, но будет стабильно расти, особенно в крупных городах, где сосредоточены экономические возможности. В то же время, предложение не сможет быстро догнать спрос — из-за разрушения жилья в городах, объясняет Александр Бойко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на киевском Печерске новые квартиры мало кому по карману.