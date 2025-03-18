Був борг за комуналку в 50 тисяч гривень: як виглядає квартира Януковича в елітному районі Києва

Більша частина коштів, яку платитиме орендар, надходить до держбюджету

Уявімо красиве помешкання з панорамними вікнами та видом на Дніпро в елітному районі столиці Києва. Колись саме така квартира належала президенту-втікачу Віктору Януковичу, як і дача під Києвом. Сьогодні ж вона виставлена на оренду і коштує немаленьких грошей.

Квартира колишнього президента знаходиться на Оболонській набережній. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про неї та як виглядає помешкання Януковича у столиці.

Вартість оренди становить 67 тисяч гривень на місяць, з яких 10 тисяч гривень отримує управитель майна, а решта суми надходить до державного бюджету. До слова, після втечі Януковича, квартира була передана в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Це помешкання виставлялося на оренду вже кілька разів, і нарешті в лютому 2025 року воно знайшло свого орендаря.

Янукович був офіційно зареєстрований у цій квартирі. Вона була порожньою упродовж 5 років і за цей період там нарахувалося понад 50 тисяч боргу. Станом на 2019 рік квартира не була придатною для життя, а ремонт зробив у помешканні управитель.

Як виглядає квартира зсередини

Площа помешкання — 420 квадратних метрів. Вартість квартири оцінюється у 27 мільйонів гривень.

Фото: Transparency International

Зсередини помешкання мало не найкращий вигляд: меблів було мало, на мармурі з’явилася ерозія, стіни вкрилися облупленням, а шпалери відволожилися. Словом, ознак розкішного життя у квартирі не було.

Фото: Transparency International

Управитель встановив нові двері, адже хтось їх виніс після втечі власника квартири. До речі, у помешкання запрошували священника, щоб освятити житло.

Фото: Transparency International

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає рідний дім Януковича в окупованому Єнакієвому Донецької області. Будівля перетворюється на руїни.