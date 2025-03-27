Комнату с духом СССР можно снять в необычном месте Киева: цена не ударит по карману (фото)

Жить можно с животным

Снять квартиру в Киеве можно почти бесплатно. В Киеве предлагают жилье, где можно находиться с животными, но без детей.

Соответствующее объявление появилось на сайте купли-продажи. Комнату предлагают в необычном здании.

Помещение хоть и с ремонтом, но больше напоминает помещение времен Советского Союза. На стенах старые ковры, а посреди комнаты стоит стол, возле него две кровати.

Кухня, душ и туалет находятся на этаже. Здание имеет свой уютный озелененный двор.

Удобное расположение: рядом со зданием есть метро, автовокзал, супермаркеты. Также рядом есть место, где можно перекусить за небольшие деньги.

Также в объявлении указано, что жилье находится на первом этаже. Общая площадь – 15 квадратных метров.

Стоимость зависит от количества жителей. Если один человек – 3500 грн, если двое, то 4500 грн в месяц без оплаты коммунальных услуг.

Арендатор пишет, что проживать можно без детей, но с животным.

Напомним, в Киеве сдают удивительный дом с приятным бонусом. Там есть все условия проживания.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе за копейки сдают квартиру, но проживать можно не всем.