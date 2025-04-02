Киян схвилювала ситуація на Трухановому острові: комунальники відповіли, що відбувається (документ)

Обов'язки наводити лад на Трухановому покладені на кількох комунальників

В соціальних мережах активісти нещодавно розкритикували стан зелених насаджень на Трухановому острові у Києві – одному з найулюбленіших місць відпочинку киян в теплу пору року. Пост проілюстрували фото, зробленими в гущавині, де присутні старі повалені дерева, та поцікавились, чи планують комунальники працювати над поліпшенням ситуації.

"Телеграф" адресував питання про те, які плани на цю весну щодо наведення ладу та озеленення Труханового острову, комунальному підприємству, що відгукнулось на критику в соцмережах.

Відповідальність за майже 450 гектарів Труханового острова розподілена між кількома балансоутримувачами. Це, зокрема КП "Плесо", КЗ "ПКтаВ "Труханів острів", КП "Дарницьке лісопаркове господарство", КП ШЕУ Дніпровського району, а також спортивні бази, інші підприємства та організації. При цьому найбільша частина – 309,34 га – зона відповідальності Комунального підприємства з утримання зелених насаджень (КП УЗН) Дніпровського району. Таку значну територію (більшу її частину складає природна рекреація з лісовими насадженнями, і тільки в центрі — паркова зона) обслуговує, як повідомили у підприємстві у відповідь на запит "Телеграфу", лише шість озеленювачів.

П'ять років тому була проведена реконструкція на 5,5 га острова

"Працівниками виконуються наступні роботи: санітарне прибирання території; посадка та утримання дерев та кущів; влаштування та утримання квітників; влаштування, ремонт та утримання газонів; формувальна та санітарні обрізка кущів та дерев; догляд за елементами благоустрою паркової зони; утримання садових доріжок, зокрема, і у зимовий період; вигрібання та вивезення листя тощо", – конкретизували обсяг робіт у КП УЗН Дніпровського району.

В КП УЗН Дніпровського району пояснили, що і на які гроші роблять

Також представники підприємства в коментарі під критичним постом щодо стану зелених насаджень на Трухановому, який розмістив голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, наголосили: розуміють обурення мешканців та гостей столиці. Але звертають увагу на недостатній людський ресурс для обслуговування значної території й відзначають, люди працюють навіть у вихідні. Пріоритетом в роботі при цьому називають наведення ладу в "частині, де велика відвідуваність", дбаючи про безпеку киян і туристів.

В глибині острова зелена зона виглядає занедбано

В КП УЗН Дніпровського району також відповіли активісту, що старі повалені дерева в гущавині, які потрапили на його кадри, не прибирають свідомо. "Залишаємо їх для розвитку та збільшення комфортного середовища проживання птахів, комах та мікроорганізмів, а також для покращення родючості ґрунту і запобігання ерозії", – пояснили представники підприємства.

Повалені дерева в гущавині не прибирають заради комах та птахів

При цьому, звісно, комунальники стежать за станом зелених насаджень і виявляють аварійні, сухостійні або фаунтні дерева (йдеться про дерева з пошкодження та вадами стовбура різної природи – Авт.). Наразі своєї черги на знос чекають 273 таких дерева. Та як наголошують у КП УЗН Дніпровського району, кількість може змінюватися, оскільки "систематично проводиться комісійне обстеження балансових зелених насаджень". Наприклад, останнє, проведене 15 січня 2025 року, показало, відразу 77 дерев уражені вузькозлаткою ясеневою смарагдовою. Це жуки, що вважаються агресивним стовбуровими шкідниками, поселення яких може вбити дерево буквально за рік-другий. Тож вже "хворі" дерева потребують видалення.

На частині острова з лісовими насадженнями можна спостерігати й таку картину

В першу чергу, готуючись до сезону відпочинку, комунальники зноситимуть сухостій в центральній частині острова, де розташована паркова зона. Тут же буде видалено омелу – це така вічнозелена рослина, що "селиться" на гілках старих дерев, розростається там, пускаючи коріння під кору і починає пити з них соки. Також в планах санітарне прибирання території, фарбування та ремонт лав і урн, висадка квітників, дерев та кущів, їх формування та підготовка спортивних маршрутів до активного сезону.

Зокрема, працівники КП УЗН Дніпровського району вже посадили на Трухановому острові 400 сіянців сосни, та ще додатково висадять 600. Таке садження суцільних ділянок лісовими породами комунальники проводять на територіях, де погано відбувається природне поновлення лісу (самозаліснення).

"Поточними планами КП УЗН Дніпровського району передбачено щорічну висадку дерев та кущів, та впровадження сучасного підходу з їх утримання, зокрема, забезпечення зелених насаджень автоматичною системою полива (центральна частина)", – зазначили в підприємстві та повідомили, що окремо фінансування на озеленення чи інші роботи на Трухановому острові не передбачено. Все виконується в межах загальних сум, що виділяється на діяльність КП.

Як повідомляв "Телеграф", в березні цього року стало відомо про систематичні порушення закону, до яких вдавались посадовці комунального об'єднання "Київзеленбуд".