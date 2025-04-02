Киевлян взволновала ситуация на Трухановом острове: коммунальщики ответили, что происходит (документ)

Обязанности наводить порядок на Трухановом возложены на нескольких коммунальщиков

В социальных сетях недавно активисты раскритиковали состояние зеленых насаждений на Трухановом острове в Киеве – одном из самых любимых мест отдыха киевлян в теплое время года. Пост проиллюстрировали фото, сделанными в чаще, где присутствуют старые поваленные деревья, и поинтересовались, планируют ли коммунальщики работать над улучшением ситуации.

"Телеграф" адресовал вопрос о том, какие планы на эту весну по наведению порядка и озеленению Труханового острова, коммунальному предприятию, которое отозвалось на критику в соцсетях.

Ответственность почти за 450 гектаров Труханового острова распределена между несколькими балансодержателями. Это, в частности КП "Плесо", КЗ "ПКтаВ "Труханов остров", КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство", КП ШЭУ Днепровского района, а также спортивные базы, другие предприятия и организации. При этом основная часть — 309,34 га — зона ответственности Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района г. Киева. Такую значительную территорию (большую часть составляет природная рекреация с лесными насаждениями, и только в центре — парковая зона) обслуживает, как сообщили в предприятии в ответ на запрос "Телеграфа", только шесть озеленителей.

Пять лет назад была проведена реконструкция на 5,5 га территории острова

"Работниками выполняются следующие мероприятия: санитарная уборка территории; посадка и содержание деревьев и кустарников; устройство и содержание цветников; устройство, ремонт и содержание газонов; формовочная и санитарная обрезка кустарников и деревьев; уход за элементами благоустройства парковой зоны; содержание садовых дорожек, в частности в зимний период; выгребание и вывоз листьев и так далее", — конкретизировали задачи сотрудников в КП СЗН (КП УЗО — на укр. языке) Днепровского района.

В КП УЗН Днепровского района объяснили, что и на какие деньги делают

Также представители предприятия в комментарии под критическим постом о состоянии зеленых насаждений на Трухановом, который разместил глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея, отметили: понимают возмущение жителей и гостей столицы. Но также обращают внимание на недостаточный человеческий ресурс для обслуживания значительной территории и отмечают, что люди работают даже в выходные. Приоритетом в работе при этом называют наведение порядка в "части, где большая посещаемость", заботясь о безопасности киевлян и туристов.

В глубине острова зеленая зона выглядит запущенной

В КП СЗН Днепровского района также ответили активисту, что попавшие на его кадры старые поваленные деревья в гуще не убирают сознательно. "Оставляем их для развития и увеличения комфортной среды обитания птиц, насекомых и микроорганизмов, а также для улучшения плодородия почвы и предотвращения эрозии", – пояснили представители предприятия.

Поваленные деревья в чаще не убирают ради насекомых и птиц

При этом, конечно, коммунальщики следят за состоянием зеленых насаждений и выявляют аварийные, сухостойные или фаунтные деревья (речь идет о деревьях с повреждениями и недостатками ствола различной природы – Авт.). Сейчас своей очереди ждет 273 таких дерева. Но, как отмечают в КП СЗН Днепровского района, количество может меняться, поскольку "систематически проводится комиссионное обследование балансовых зеленых насаждений". Например, последнее, проведенное 15 января 2025 года, показало, что сразу 77 деревьев поражены узкозлаткой ясеневой изумрудной. Это жуки, которые считаются агрессивными стволовыми вредителями, их поселение на дереве может его убить буквально через год-другой. Так что уже "больные" деревья нуждаются в удалении.

На части острова с лесными насаждениями можно наблюдать и такую картину

В первую очередь, готовясь к сезону отдыха, коммунальщики будут сносить сухостой в центральной части острова, где расположена парковая зона. Здесь же будет удалена омела – это такое вечнозеленое растение, которое "селится" на ветвях старых деревьев, разрастается там, пуская корни под кору и начинает пить из них соки. Также в планах санитарная уборка территории, покраска и ремонт скамеек и урн, высадка цветников, деревьев и кустов, их формирование и подготовка спортивных маршрутов к активному сезону.

В частности, работники КП СЗН Днепровского района уже посадили на Трухановом острове 400 сеянцев сосны, и еще дополнительно высадят 600. Такую посадку сплошных участков лесными породами коммунальщики проводят на территориях, где плохо происходит естественное возобновление леса (самослесение).

"Текущими планами КП СЗН Днепровского района предусмотрена ежегодная высадка деревьев и кустов, и внедрение современного подхода по их содержанию, в частности, обеспечение зеленых насаждений автоматической системой полива (центральная часть)", — отметили в предприятии и сообщили, что отдельно финансирование на озеленение или другие работы на Трухановом острове не предусмотрено. Все выполняется в пределах общих сумм, которые выделяются из бюджета города на деятельность КП.

Как сообщал "Телеграф", в марте этого года стало известно о систематических нарушениях закона, которые допускали чиновники коммунального объединения "Киевзеленстрой".