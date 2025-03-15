Влаштував смертельну ДТП у 16 років: як зараз виглядає харківський "мажор" і скільки йому сидіти за ґратами

Харківського визнано винним в аварії, яка спричинила смерть людини

Миколі Харківському, який у 2021 році у Харкові на високій швидкості проїхав на червоне світло та спровокував смертельну ДТП, 29 листопада 2024 року оголосили вирок. На момент аварії підлітку було 16 років.

Того дня суд визнав Миколу винним у порушенні ПДР, яке призвело до загибелі 58-річного чоловіка. Відомо, що Харківському призначено 8 років ув’язнення, а також заборонено керувати транспортними засобами протягом 3 років.

Як зараз виглядає Микола Харківський

Відомо, що батьки Харківського розлучені. Його мати заснувала у Харкові ТОВ "Фінансова ініціатива", яке займається брокерськими послугами та операціями з цінними паперами. Батько на той час працював у сфері оптової торгівлі м’ясною продукцією. У мережі писали, що він торгував на Центральному ринку.

"Мажору" зараз 19 років і він має "просидіти" до 2033 року. Автомобіль Infiniti, на якому сталася ДТП, був зареєстрований на матір Миколи, при тому, що у нього були відсутні водійські права. Винуватець аварії може оскаржити вирок в апеляційному суді.

Як зараз виглядає Микола Харківський

До аварії юнак уже притягувався до відповідальності за адміністративні та кримінальні правопорушення. Так, у липні 2021 року суд визнав його винним у навмисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з випробувальним строком на 1 рік.

Харківський тоді і зараз

Кривава ДТП із 16-річним Харківським

Прокурори встановили, що 26 жовтня 2021 року близько 20:40 на перехресті проспекту Гагаріна (нині Аерокосмічний) та вулиці Одеської в Харкові 16-річний водій Infinity Q50 проїхав на червоне світло. В результаті він зіткнувся з Chevrolet Aveo, за кермом якого був 58-річний Ігор Носов. Чоловік помер на місці.

Infinity Q50 матері Миколи Харківського

Chevrolet Aveo покійного 58-річного Ігоря Носова

Після аварії неповнолітнього Миколу та трьох його пасажирів госпіталізували з травмами. У лікарні Харківський вказав невірні анкетні дані та хибну адресу, а також зробив спробу втечі. Пасажиркою хлопця була його дівчина Ліза, яка потрапила до лікарні із травмами, також 20-річний на той момент Михайло Баранов. Його сестра розповідала "Телеграфу", що родина "мажора" вимагала від Лізи звалювати провину на одного із двох пасажирів Infiniti.

У суді Микола заявив, що "не хотів нічого поганого, щоб таке сталося". Він визнав провину, однак стверджував, що причина ДТП була в тому, що в авто нібито відмовили гальма.