"Делай со мной все, что хочешь": социальный эксперимент в Киеве закончился издевательствами над блогером

Комментаторы были возмущены

В центре Киева блогер провел социальный эксперимент в поддержку ВСУ, практически переросший в публичное унижение. Прохожие сначала реагировали с доброжелательностью, однако впоследствии некоторые начали издеваться над участником акции.

Об этом свидетельствует видео, которое блогер с ником "dzhenya" опубликовал в своей социальной сети. На нем видно, как парень стоит с табличкой "За донат на ВСУ делай со мной все, что хочешь" и собирает средства на автомобиль для Сил обороны.

Первые минуты видео трогательны: одна женщина принесла ему булочку и газированный напиток, другие обнимали, покрывали шарфом, целовали в щеку. Но дальше ситуация изменилась – прохожие начали рисовать маркером непристойности на его теле, поливать напитками, бить яйца об голову, осыпать мукой и заливать растительным маслом.

Видео вызвало бурную реакцию в сети. Комментаторы в большинстве своем возмущены увиденным. "В начале подумал, что мы действительно лучше россиян. В конце — расстроился", — написал один из пользователей.

Другой добавил: "Этим социальным экспериментом мы увидели, какие жестокие люди у нас". В комментариях также раздаются обвинения в адрес родителей участников инцидента, а некоторые призывают "поменять местами" тех, кто издевался и самого блогера.

На момент публикации ролик собрал более 64 тысяч лайков.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Индии арестовали американского блогера с украинскими корнями за то, что тот предпринял попытки попасть на закрытый остров Норт-Сентинел, где обитает изолированное племя, известное враждебностью чужеземцам.