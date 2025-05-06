Під Києвом собака напав на школярів: постраждали семеро дітей

Тварину вже знайшли та відловили

У місті Бровари Київської області собака напав на учнів місцевої школи. Тривожний інцидент стався 5 травня.

Про це повідомили в поліції після звернення адміністрації навчального закладу. За попередньою інформацією, внаслідок нападу постраждали семеро дітей.

Школярі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Всі вони пройшли додаткові обстеження, і, на щастя, загрози їхньому життю немає.

Поліцейські Броварського районного управління поліції зареєстрували звернення у єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко того ж дня прокоментував ситуацію, зазначивши, що тварину вдалося оперативно відловити. Зараз собака перебуває у тимчасовому притулку.

"Надійшла інформація від правоохоронців — собаку відловили, наразі пес перебуває в тимчасовому прихистку. Далі його буде передано до відповідних служб для обстеження. Про результати обстеження обов’язково поінформую", — повідомив мер.

Також мер міста опублікував фото пса, який напав на школярів.

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