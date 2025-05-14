На пляжи Киева пока нельзя: в чем причина (видео)

В некоторые дни лучше воздержаться от прогулки

В Киеве продолжается плановая санитарная обработка городских пляжей. Специалисты проводят дератизацию и дезинсекцию территорий, где уже скоро будут купаться люди.

Об этом сообщает корреспондентка "КИЕВ24". Отмечается, что работы охватывают не только зону песочных пляжей, но и прибрежные участки зеленых насаждений, где чаще всего скрываются вредители.

Главная цель – предотвратить распространение опасных инфекций, которые могут переносить грызуны и насекомые. Среди них — клещевой боррелиоз, лептоспироз, туляремия и малярия, возбудителей которой переносят некоторые виды комаров, встречающихся у водоемов.

В Киеве уже активно проводят деретизацию пляжей – борьбу с крысами. Специальные средства кладут в вероятные норы грызунов, в частности под деревьями и конструкциями на пляжах. Приманки помещены в защитные оболочки поэтому по словам представителя КП "Плесо", они безопасны для людей и домашних животных.

Относительно сезонной противоклещевой обработки прибрежных зон, работы проводятся методом опрыскивания специальными средствами, которые уничтожают клещей и уменьшают риск заражения боррелиозом и другими опасными инфекциями.

Киевлянам советуют избегать обработанных территорий не только во время дезинфекции, но и не менее 1–6 часов после ее завершения. Причина – неприятный запах и потенциально вредные испарения, которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных лиц.

График санитарной обработки обнародуется на официальных страницах КП "Плесо" — на сайте учреждения и в Facebook.

Также идет мониторинг мест скопления личинок малярийных комаров. После анализа специалисты планируют провести обработку для их уничтожения, чтобы предотвратить распространение инфекционных болезней.

Санитарная кампания рассчитана на две недели, однако ее сроки могут изменяться в зависимости от погодных условий.

Ранее "Телеграф" писал, как уберечься от укусов клещей. С наступлением стабильно теплой погоды без осадков весной начинают активно размножаться и атаковать людей клещи.