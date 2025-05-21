Як у минулі роки не буде: експерт розповів, чи залишаться українці зі світлом улітку 2025 року

Прогноз поки що оптимістичніший, ніж у минулі роки

Судячи з прогнозів погоди на літо 2025 року, Україна не стикатиметься з піками споживання, на зразок тих, що були у 2023-24 роках. Це може призвести до того, що відключення світла якщо і будуть, то не настільки тривалі, як у попередні роки.

Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Новини Live". За його словами, Україна має великі проблеми із запасами газу, а піки споживання вона може проходити тільки за рахунок нього.

"Покрити пікове навантаження влітку нам буде складно, якщо температурний режим триматиметься +30 і вище хоча б протягом 2-3 тижнів... Відключення можливі, але для цього мають зійтися багато умов на кшталт ураження нашої енергетичної системи, висока температура на вулиці, певною мірою необхідність економії газу", — сказав він.

За його словами, в Укргідроенерго вже дали зрозуміти, що у зв’язку з погодними умовами, вони не мають можливості покривати пікові періоди споживання, на зразок тих, що були в попередніх роках, а тому в розпорядженні України залишається лише газова генерація. При цьому Попенко наголошує, що до наступної зими уряду необхідно звідкись взяти 13,6 мільярда кубометрів газу.

Згідно з прогнозом експерта, влітку 2025 року обмеження споживання світла вводитимуть хіба що територіально і в основному для бізнесу, але не для населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у літній період кияни можуть залишитися без гарячої води. Причина – додаткові витрати на підігрів, які енергосистема не здатна повністю покрити.