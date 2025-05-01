Підготуйте гаманці: частина українців почне платити за світло більше з 1 травня

Власники електричного опалення відчують підвищення тарифу на 63,6%

З 1 травня 2025 року більшість українців продовжуватимуть сплачувати за електроенергію за незмінним тарифом — 4,32 грн за кіловат. В уряді підтвердили, що підвищення тарифів після 30 квітня не планується для основної категорії споживачів.

Але певній категорії доведеться платити, як і всім. "Телеграф" розповів, чого чекати в Україні з 1 травня, які будуть зміни.

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Ситуація зміниться для користувачів електричного опалення. Вже за кілька днів вони почнуть платити більше, оскільки пільговий тариф для цієї категорії споживачів завершується 30 квітня. До цієї дати за споживання до 2000 кВтг вони платили 2,64 грн за кіловат-годину. Починаючи з травня, для них діятиме стандартна ставка – 4,32 грн, як і для всіх інших споживачів.

Таким чином, власники електричного опалення відчують підвищення тарифу на 63,6%, що суттєво вплине на їхні комунальні платежі. Для всіх інших категорій населення система оплати залишається без змін.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки українці платитимуть за світло влітку.