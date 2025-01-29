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Мурал з Єрмаком у Києві з’явився без дозволу? Що сказала місцева влада

Автор
Євген Устименко
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Мурал з Єрмаком у Києві Новина оновлена 29 січня 2025, 19:52
Мурал з Єрмаком у Києві. Фото Колаж "Телеграфу"

Мурал протримався недовго

Днями у Києві вибухнув скандал через мурал із зображенням Андрія Єрмака, голови Офісу президента України.

Першим про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер, журналіст та ведучий Богдан Буткевич. Він зазначив, що мурал з’явився на Дніпровській набережній, що в районі парку "Вербний Гай".

Буткевич також опублікував фотографії муралу.

Джерело: www.facebook.com/BogdanButkevych
Джерело: www.facebook.com/BogdanButkevych
Джерело: www.facebook.com/BogdanButkevych
Джерело: www.facebook.com/BogdanButkevych

Щоправда, протрималося зображення Андрія Борисовича недовго — незабаром його зафарбували невідомі.

Джерело: kyiv1.com

Редакція "Телеграфа" звернулася з офіційним запитом до Київської міської державної адміністрації з такими питаннями:

  • хто давав дозвіл на створення муралу (приватна особа, громадська організація, державна установа)?
  • коли мурал з’явився?
  • хто намалював мурал (приватна особа, мистецька агенція чи хтось інший)?
  • хто його зафарбував (міська, районна влада, чи то була вказівка комунальних служб)?

Відповіді від КМДА редакція "Телеграфа" наразі не отримала. Проте надійшла відповідь з Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації. Там сказали, що жодних відомостей щодо цього муралу вони не отримували.

Як повідомлялося раніше, у грудні 2024 року впливове видання Politico включило Єрмака до рейтингу найвпливовіших людей Європи. Він посів друге місце у категорії "Мрійники".

Теги:
#Київ #Скандал #Фото #Мурал #Андрій Єрмак #Офіс президента України #Дніпровська набережна