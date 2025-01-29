Мурал з Єрмаком у Києві з’явився без дозволу? Що сказала місцева влада
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Мурал протримався недовго
Днями у Києві вибухнув скандал через мурал із зображенням Андрія Єрмака, голови Офісу президента України.
Першим про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер, журналіст та ведучий Богдан Буткевич. Він зазначив, що мурал з’явився на Дніпровській набережній, що в районі парку "Вербний Гай".
Буткевич також опублікував фотографії муралу.
Щоправда, протрималося зображення Андрія Борисовича недовго — незабаром його зафарбували невідомі.
Редакція "Телеграфа" звернулася з офіційним запитом до Київської міської державної адміністрації з такими питаннями:
- хто давав дозвіл на створення муралу (приватна особа, громадська організація, державна установа)?
- коли мурал з’явився?
- хто намалював мурал (приватна особа, мистецька агенція чи хтось інший)?
- хто його зафарбував (міська, районна влада, чи то була вказівка комунальних служб)?
Відповіді від КМДА редакція "Телеграфа" наразі не отримала. Проте надійшла відповідь з Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації. Там сказали, що жодних відомостей щодо цього муралу вони не отримували.
Як повідомлялося раніше, у грудні 2024 року впливове видання Politico включило Єрмака до рейтингу найвпливовіших людей Європи. Він посів друге місце у категорії "Мрійники".