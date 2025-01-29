Мурал з Єрмаком у Києві з’явився без дозволу? Що сказала місцева влада

Мурал протримався недовго

Днями у Києві вибухнув скандал через мурал із зображенням Андрія Єрмака, голови Офісу президента України.

Першим про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер, журналіст та ведучий Богдан Буткевич. Він зазначив, що мурал з’явився на Дніпровській набережній, що в районі парку "Вербний Гай".

Буткевич також опублікував фотографії муралу.

Щоправда, протрималося зображення Андрія Борисовича недовго — незабаром його зафарбували невідомі.

Редакція "Телеграфа" звернулася з офіційним запитом до Київської міської державної адміністрації з такими питаннями:

хто давав дозвіл на створення муралу (приватна особа, громадська організація, державна установа)?

коли мурал з’явився?

хто намалював мурал (приватна особа, мистецька агенція чи хтось інший)?

хто його зафарбував (міська, районна влада, чи то була вказівка комунальних служб)?

Відповіді від КМДА редакція "Телеграфа" наразі не отримала. Проте надійшла відповідь з Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації. Там сказали, що жодних відомостей щодо цього муралу вони не отримували.

Як повідомлялося раніше, у грудні 2024 року впливове видання Politico включило Єрмака до рейтингу найвпливовіших людей Європи. Він посів друге місце у категорії "Мрійники".