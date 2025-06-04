Хайп за будь-яку ціну: у Києві скандальний блогер Crawly зіпсував дорогі гаджети (фото, відео)

Наразі офіційних коментарів від київської поліції щодо інциденту не надходило

У київському магазині електроніки стався кричущий інцидент: молодий блогер Владислав Олійниченко, більш відомий як Crawly, розбив дорогу техніку прямо в торговій залі. Все це він знімав на відео — очевидно, задля чергової порції переглядів в інтернеті.

Фото й відео показали в місцевих пабліках.

На кадрах, що поширилися в соцмережах, видно, як чоловік цілеспрямовано б'є техніку, не зважаючи на присутність працівників магазину та інших покупців. Його дії викликали обурення очевидців. Як відомо, він зіпсував MacBook і кілька смартфонів від Apple.

Хто такий Crawly

Відомо, що Владислав Олійниченко вже мав скандальну репутацію й за межами України. У 2023 році його депортували з Польщі після серії подібних провокацій. Зокрема, у Варшаві він влаштовував публічні погроми, знімав їх на відео і викладав у TikTok, чим привернув увагу місцевих правоохоронців. У результаті — Crawly отримав заборону на в'їзд до країн Шенгенської зони терміном на 10 років.

Наразі офіційних коментарів від київської поліції щодо інциденту не надходило, проте в мережі активно обговорюють доцільність відповідальності за подібні публічні вчинки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в київському ресторані швидкого харчування KFC на Позняках група підлітків у масках голубів, очолювана тікток-блогером Crawly, влаштувала гучну сцену. Їхня поведінка виглядала абсурдно та викликала відвертий дискомфорт у відвідувачів і працівників закладу.