Масова бійка в одному із ЖК Києва: відпочинок на лавці закінчився лікарнею (відео)

У поліції прокоментували інцидент

Днями у Святошинському районі Києва сталася масова бійка в житловому комплексі "Пектораль". За словами очевидців, конфлікт виник пізно ввечері й швидко переріс у фізичне протистояння.

Деталі повідомив місцевий паблік "Київ Сейчас". За непідтвердженими даними, аби втихомирити "відпочивальників" місцевий мешканець начебто покликав на допомогу осіб у військовій формі. "Телеграф" звернувся до київської поліції за роз'ясненням.

Що сталося?

Попередньо, група жителів відпочивала у дворі ЖК, сиділа на лавочці та розпивала алкогольні напої.

Таке вечірнє дозвілля не сподобалося іншому мешканцю комплексу. Чоловік нібито викликав групу осіб у військовій формі, впустив їх на територію, відкривши шлагбаум.

Після цього почалася словесна перепалка, яка швидко переросла у бійку. Чоловіки у формі групою напали на мешканців ЖК, у тому числі – на дівчину. За попередньою інформацією, участь у конфлікті взяли понад 10 осіб.

На місце події прибули поліція та швидка. Унаслідок сутички декілька людей отримали травми, деяких з них госпіталізували. Також попередньо, постраждалі отримали забої, струс мозку, синці. Охоронця забрала швидка з відкритою черепно-мозковою травмою.

Що говорять у поліції?

Як повідомили "Телеграфу" в поліції Києва, за фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження. Наразі встановлюються особи учасників бійки.

Причини конфлікту з'ясовуються. Інформація про постраждалих уточнюється.

Постраждала розповіла про деталі конфлікту

"Телеграф" отримав коментар однієї з постраждалих. За словами жінки, вона подала заяву до поліції та готується до подальших юридичних дій.

"Побої вже зафіксовані, заяви написані. Завтра — день у прокуратурі й СБУ. Поліція вже знайшла двох нападників. Усі, хто був у формі, — не нашої національності. Половина з них — у військовій формі без жодних шевронів, просто "косять" під військових", — розповідає постраждала.

З її слів, напад почався після того, як вони з друзями спокійно говорили з мешканцем комплексу, який, як виявилося, вже в цей час викликав "підкріплення".

"У мене струс мозку, розбита губа й гематома", — каже вона.

Найсерйозніше постраждав охоронець житлового комплексу. У нього відкрита черепно-мозкова травма, додає жінка.

Раніше "Телеграф" писав, що днями у Києві скандальний блогер Crawly зіпсував дорогі гаджети. Все це він знімав на відео — очевидно, задля чергової порції переглядів в інтернеті.