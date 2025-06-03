"Київ зараз — це жах": українка, яка живе в США, принизила столицю на відео

Образливі заяви про Київ шокували українців

У Києві спалахнув скандал через відео однієї блогерки. Під час прогулянки вечірнім містом вона записала емоційне звернення, у якому зневажливо висловилася про стан столиці та поставила під сумнів європейський вибір України.

На відео швидко поширилося в соцмережах. Ця дівчина, на ім'я Катерина Росман, нібито українська художниця, яка нині мешкає у Лос-Анджелесі (США).

"Київ зараз — це жах. Це як пошарпана бл****. Дочка, про яку ми думали, що вона наш діамант, зараз — пошарпана бл****… Коли я була маленька й Україна була під Росією, мені здається, Київ жив свої найкращі часи", — заявила блогерка.

Також вона поставила під сумнів допомогу США та розкритикувала українську владу за орієнтацію на Захід. Попри те, що, за її словами, раніше підтримувала Україну під час повномасштабної війни.

Висловлювання викликали хвилю обурення в мережі. Користувачі звинувачують авторку відео в зневазі до країни, що переживає війну.

Деякі вимагають депортувати дівчину, а інші закликають СБУ "завітати до неї в гості".

Прокоментували скандальне відео і військові. Один із захисників написав: "Коментувати навіть не хочеться. Просто не можу зрозуміти, кого я захищаю четвертий рік?"

Багато хто впевнений, що скоро буде публічне вибачення від художниці.

До речі, блогерка видалила своє звернення і закрила свою сторінку в Instagram. Однак інтернет пам'ятає все.

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