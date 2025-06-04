ДТЕК зобов'язав жінку з Київщини заплатити 117 тисяч за "лівий" струм: на чий бік став суд

Господарка самовільно підключила будинок до мережі

У Київській області жінку зобов’язали сплатити 117 964 гривні за самовільне підключення до електромережі. Вона подала до суду.

Про це йдеться в рішенні Фастівського міськрайонного суду. Все почалося 21 серпня 2024 року, коли працівники "ДТЕК Київські регіональні електромережі" під час перевірки виявили на її адресі самовільне підключення до мережі.

За це склали акт про порушення та нарахували компенсацію за необліковану електроенергію — понад 117 тисяч гривень.

Жінка з цим не погодилася. У лютому 2025 року вона подала до суду, заявивши, що акт складений з порушеннями: його заповнили олівцем, не роз’яснили права, не дали можливості надати заперечення, не провели заміри споживання. Ба більше — будинок належить її батькові, тож вона нібито не знала, як підключена проводка.

Втім, суд жінку не підтримав. Під час засідання були досліджені відеозаписи та допитані свідки, які підтвердили факт порушення. Суд визнав дії комісії ДТЕК законними й постановив стягнути всю суму заборгованості.

"Розрахунок вартості не облікованої електроенергії проведений відповідно до правил, затверджених постановою НКРЕКП", — йдеться в рішенні суду.

Рішення суду

Раніше "Телеграф" писав, що киянка заборгувала понад 150 тисяч гривень за комуналку. У суму стягнення враховано пеню та інфляційні витрати.