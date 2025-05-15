Чому в залізничників стали такі мізерні зарплати: у профспілці пояснили

Зарплати в залізничників подекуди ледь перевищують мінімальну зарплату

Заробітні плати працівників "Укрзалізниці" мізерні. Подекуди вони ледь перевищують мінімальні зарплати. Річ у тім, що вони суттєво зменшилися порівняно з іншими галузями промисловості. Головною причиною такого падіння стала відсутність індексації тарифів на вантажні перевезення протягом останніх двох років.

Про це повідомляє профспілка залізничників і транспортних будівельників України, передають "Запорізькі вісті". Наприкінці 2024 року Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" пропонувала підвищити вантажні тарифи на 37%, проте уряд досі не затвердив відповідне рішення.

Річ у тім, що індексація тарифів викликала потужний спротив з боку бізнесу. Найактивніше проти виступили представники металургійної та аграрної галузей, які звернулися безпосередньо до прем'єр-міністра з проханням накласти мораторій на підвищення тарифів до кінця 2025 року.

Металурги стверджують, що зростання вартості залізничних перевезень може зробити їхні підприємства збитковими і призвести до припинення роботи багатьох заводів та комбінатів. Водночас залізничники кажуть, що підвищення тарифів є критично важливим. Через те, що тарифи не індексувались уже 2 роки, залізничникам знизили зарплати.

Натомість 13 травня профспілка залізничників підтримала звернення Голови Наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Гепхарда Хафера до великих міжнародних компаній – Maersk, СМА СGМ, МSС та Американської торгівельної палати в Україні – із закликом не блокувати запит щодо індексації вантажних тарифів.

Інформація про причини зниження зарплат викликала бурхливу реакцію серед читачів. Більшість коментаторів висловлює недовіру до офіційної позиції профспілки та критикує керівництво "Укрзалізниці". Люди звинувачують топменеджмент у надмірних витратах на власні зарплати та премії, а профспілку — у бездіяльності та нездатності захистити інтереси простих працівників.

"До зниження зарплат призвело керівництво, яке останні десять років просто ігнорувало потреби робітників. Також причетна і сама профспілка, яка лише імітувала захист працівників."

"Зарплата впала, бо керівництво розподілило гроші по власних кишенях!"

"Не може існувати така різниця в зарплаті між керівником і робітником. А наші профспілки – це дно, за що ви, люди, платите їм гроші?"

"Усі підприємства України підвищують заробітну плату, щоб зберегти кадри, навіть металурги. Тільки в УЗ грошей на людей немає. Зате на виплати наглядовій раді кошти знаходяться."

"Зарплати і премії у наглядової ради зросли, як і кількість посередників."

"Чому керівництво не розкриває розмір своїх зарплат? Я вже не кажу про все вище керівництво УЗ."

"Брешуть на кожному кроці."

"А де профспілка була раніше? Чому не думала про людей? Для чого тоді вони існують? Хто чув хоч раз, що вони заступились за простого працівника? Чим вони взагалі займаються, окрім підтримки великих босів?"

Раніше "Телеграф" також писав, що вагони "Укрзалізниці" прибиратимуть за 36 мільйонів. Оголошено тендер.