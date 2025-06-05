Забарикадували двері й закликали до штурму: у київському ТЦК стався бунт мобілізованих (відео)

У ТЦК відреагували на інцидент

У київському територіальному центрі комплектування (ТЦК) стався конфлікт із мобілізованими громадянами. Інцидент ніби трапився на території розподільника у районі ДВРЗ.

Відео з місця події розлетілося у соцмережах. На кадрах видно, як десятки чоловіків, які, ймовірно, очікують відправки до навчальних центрів, сперечаються з представниками командування на підвищених тонах.

Обстановка швидко загострюється — кілька осіб намагаються забарикадувати вхідні двері та закликають "озброюватися ціпками, щоб вириватися назовні".

Після цього до казарми заходять співробітники поліції та спецпризначенці. Силовики нібито застосовують гумові кийки та силою кладуть чоловіків на підлогу.

Що кажуть у ТЦК?

Київський міський ТЦК та СП вже відреагував на інцидент, заявивши, що ситуацію намагаються викривити.

"Під час підготовки команд до відправлення громадян, призваних за мобілізацією до навчальних центрів, почалися заворушення. Для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи, аби забезпечити порядок та унеможливити ескалацію конфлікту, що могла обернутися свавіллям", — йдеться в офіційному повідомленні.

У ТЦК також наголосили, що після втручання поліції, ситуацію вдалося нормалізувати. Призвані за мобілізацією особи згодом були відправлені до навчальних центрів згідно з планом розподілу.

Раніше "Телеграф" писав, що на співробітників ТЦК напали у Кременчуці на Полтавщині. Напад, судячи з усього, був спланований заздалегідь. Адже молодики мали при собі перцевий балончик і травматичний пістолет.