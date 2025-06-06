Кияни заборгували "Київтеплоенерго" 255 тисяч і не хотіли платити: що вирішив суд

Комунальне підприємство подало позов на зареєстрованих жителів квартири

У Києві суд зобов’язав двох мешканців міста солідарно сплатити понад 255 тисяч гривень боргу за житлово-комунальні послуги на користь КП "Київтеплоенерго".

Відповідне рішення було ухвалене Оболонським районним судом. Самі відповідачі намагалися переконати суд, що до квартири, за яку нараховано борг, вони не мають жодного стосунку.

Справу розглядали у відкритому засіданні 26 травня 2025 року. Позов подало підприємство "Київтеплоенерго", заявивши: двоє осіб роками не сплачували за опалення та гарячу воду. У результаті борг "набіг" солідний — понад 255 тисяч гривень. І це без урахування судових витрат.

На це відповідачі заявили, що у квартирі не живуть, доступу до житла не мають, а ще у помешканні нібито зареєстровані інші повнолітні особи, тож і відповідальність — не на них. До того ж просили суд врахувати строк давності.

Проте суд визнав ці аргументи безпідставними. Як зазначено в рішенні, відповідачі не надали жодних доказів щодо відсутності доступу до квартири. Ба більше, згідно із законом, усі повнолітні особи, які зареєстровані або проживають у помешканні, несуть солідарну відповідальність за оплату комунальних послуг.

Також суд нагадав, що строки позовної давності зупинено під час воєнного стану та карантину — відповідно, борг актуальний.

Що вирішив суд

У підсумку суд задовольнив позов повністю. Кияни мають сплатити 255 096 гривень основного боргу, а також по 1 913,23 грн судового збору кожен. Як зазначається, рішення ще можна оскаржити в апеляції.

Рішення суду

Раніше "Телеграф" писав, що киянин не сплачував за гарячу воду та опалення 4 роки. Справа дійшла до суду.