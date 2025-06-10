Заторів може бути більше: у Києві обмежать рух одним із проспектів (карта)

Одразу всіх смуг не перекриватимуть

З 11 червня на проспекті Соборності в Києві частково обмежать рух транспорту. Обмеження діятимуть до 18 червня.

Про це повідомляють у КМДА з посиланням на КК "Київавтодор". Причина обмежень — ремонтні роботи.

Дорожники КП ШЕУ Дніпровського району візьмуться за оновлення асфальтобетонного покриття на ділянці від Дарницької площі до мосту Патона.

Важливо зазначити, що ремонт проводитимуть поетапно, тож повного перекриття всіх смуг руху не буде. Однак, "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та наполегливо просить водіїв враховувати ці обмеження при плануванні своїх маршрутів.

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Нагадуємо, що в Києві тимчасово обмежили рух по вулиці Остафія Дашкевича у Дніпровському районі. Згідно з офіційною інформацією, з 08:00 до 20:00 триватимуть дорожні роботи.

Дорожники КП ШЕУ Дніпровського району укладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Роботи виконуватимуться на ділянці від вулиці Чорних Запорожців до проспекту Алішера Навої.

Раніше "Телеграф" писав, що один із мостів Києва частково перекриють аж до кінця року. Рух транспорту буде обмежений другою, третьою і четвертою смугами у напрямку правого берега.