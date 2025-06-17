У Києві перекрито кілька вулиць через наслідки атаки: де ускладнений рух
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Транспорт курсує зі змінами
У Києві через рятувальні роботи та ліквідацію наслідків ранкової ракетної атаки тимчасово перекрито рух транспорту на кількох ділянках міста.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Перекрито рух транспорту:
- вулицею Вацлава Гавела
- проспектом Повітряних Сил — від перехрестя з вул. Волинською до Жулянського шляхопроводу
- вулицею Бориспільською — від вул. Ялтинської до вул. Старобориспільської
Також ускладнений рух спостерігається на прилеглих вулицях.
У КМВА закликають водіїв заздалегідь планувати маршрути руху, уникати перевантажених ділянок і не заважати роботі рятувальних служб.
Раніше у КМДА писали про те, що рух транспорту на вул. Сирецькій та вул. В'ячеслава Чорновола перекритий. Також через ліквідацію наслідків ворожої атаки на цих вулицях і на просп. Повітряних Сил громадський транспорт курсує зі змінами.
- Автобусний маршрут № 72 курсує вулицями Куренівською та Кирилівською, далі за власним маршрутом.
- Автобусний маршрут № 75 розвертається на Кільцевій дорозі.
Зазначається, що зʼїзд із Кільцевої дороги на проспект Повітряних Сил теж перекритий поліцією. А рух автобусного маршруту № 78 організовано до Кільцевої дороги.
Нагадуємо, що кількість постраждалих у Києві внаслідок масованої ракетної атаки збільшується. Найскладніша ситуація — у Соломʼянському районі, де обвалився цілий підʼїзд житлового будинку.
На місці працюють рятувальники та поліція, триває розбір завалів. Вже відомо про 14 загиблих.