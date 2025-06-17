У Києві перекрито кілька вулиць через наслідки атаки: де ускладнений рух

Транспорт курсує зі змінами

У Києві через рятувальні роботи та ліквідацію наслідків ранкової ракетної атаки тимчасово перекрито рух транспорту на кількох ділянках міста.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Перекрито рух транспорту:

вулицею Вацлава Гавела

проспектом Повітряних Сил — від перехрестя з вул. Волинською до Жулянського шляхопроводу

вулицею Бориспільською — від вул. Ялтинської до вул. Старобориспільської

Також ускладнений рух спостерігається на прилеглих вулицях.

У КМВА закликають водіїв заздалегідь планувати маршрути руху, уникати перевантажених ділянок і не заважати роботі рятувальних служб.

Раніше у КМДА писали про те, що рух транспорту на вул. Сирецькій та вул. В'ячеслава Чорновола перекритий. Також через ліквідацію наслідків ворожої атаки на цих вулицях і на просп. Повітряних Сил громадський транспорт курсує зі змінами.

Автобусний маршрут № 72 курсує вулицями Куренівською та Кирилівською, далі за власним маршрутом.

Автобусний маршрут № 75 розвертається на Кільцевій дорозі.

Зазначається, що зʼїзд із Кільцевої дороги на проспект Повітряних Сил теж перекритий поліцією. А рух автобусного маршруту № 78 організовано до Кільцевої дороги.

Нагадуємо, що кількість постраждалих у Києві внаслідок масованої ракетної атаки збільшується. Найскладніша ситуація — у Соломʼянському районі, де обвалився цілий підʼїзд житлового будинку.

На місці працюють рятувальники та поліція, триває розбір завалів. Вже відомо про 14 загиблих.