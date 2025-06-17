В Киеве перекрыто несколько улиц из-за последствий атаки: где затруднено движение
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Транспорт курсирует с изменениями
В Киеве из-за спасательных работ и ликвидации последствий утренней ракетной атаки временно перекрыто движение транспорта на нескольких участках города.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация. Перекрыто движение транспорта:
- по улице Вацлава Гавела;
- проспектом Воздушных Сил – от перекрестка с ул. Волынской до Жулянского путепровода;
- улицей Бориспольской — от ул. Ялтинской до ул. Старобориспольского.
Также усложненное движение наблюдается на близлежащих улицах.
В КМВА призывают водителей заранее планировать маршруты движения, избегать перегруженных участков и не мешать работе спасательных служб.
Ранее в КГГА писали о том, что движение транспорта по ул. Сырецкой и ул. Вячеслава Чорновила перекрыто. Также из-за ликвидации последствий вражеской атаки на этих улицах и по просп. Воздушных сил общественный транспорт курсирует с изменениями.
- Автобусный маршрут № 72 курсирует по улицам Куреневской и Кирилловской, далее по собственному маршруту.
- Автобусный маршрут №75 разворачивается на Окружной дороге.
Отмечается, что съезд с Кольцевой дороги на проспект Воздушных сил тоже перекрыт полицией. А движение автобусного маршрута № 78 организовано до Окружной дороги.
Напоминаем, что количество пострадавших в Киеве в результате массированной ракетной атаки увеличивается. Самая сложная ситуация — в Соломенском районе, где обрушился целый подъезд жилого дома.
На месте работают спасатели и полиция, ведется разбор завалов. Уже известно о 14 погибших.