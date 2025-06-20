"Комунікація рівня – дно": дитяче свято в Києві перетворилося на скандал

Повідомлення про скасування вистави прийшло зовсім невчасно

У столиці без пояснень скасували дитячу циркову виставу у просторі V’YAVA на ВДНГ. Батьки обурені раптовим скасуванням заходу та відсутністю будь-якої комунікації з боку організаторів.

Інформація про інцидент з’явилася після публікації журналістки Тетяни Гонченко у Facebook. За її словами, вона придбала квитки на подію ще за тиждень до заходу.

Афіша вистави цирку "Апельсин"

Протягом тижня дитина готувалась і з нетерпінням чекала на виставу. Однак, приїхавши на локацію заздалегідь, родина виявила, що територія зачинена, а охоронець повідомив про перенесення заходу. Жодного попереднього сповіщення ані через e-mail, ані через смс чи соцмережі не було. СМС від платформи продажу квитків надійшло вже після прибуття на місце – лише за п’ять хвилин до запланованого початку вистави.

"Уявіть собі стан п’ятирічної дитини, яка чекала на подію цілий тиждень, і тут їй вже біля дверей повідомляють, що нічого не буде!", – написала журналістка у Facebook.

Організатори простору V’YAVA не надали жодних публічних пояснень або вибачень. За словами Тетяни Гонченко, всі її звернення до організаторів у соцмережах залишилися без відповіді або були проігноровані після уточнень. У коментарях до публікації користувачі соцмереж підтримали авторку і поділились власними схожими ситуаціями.

Після уточнення, про яку саме виставу йдеться, організатори не виходили на зв'язок

"У цьому всьому мені найбільше шкода дитину", – зазначила одна з коментаторок.

Дехто з користувачів звернув увагу на те, що ще за кілька днів до заходу продаж квитків було зупинено, що могло свідчити про ймовірне скасування.

"Вони за декілька днів знали, що подія не відбудеться. Я десь 17 червня дивилася квитки на дану подію, афіша на їх сайті і на сайтах продажу квитків була, але квитків не можна було купити. Було дві думки: невже все розкупили або подію відмінили", – дописала одна з користувачок.

Організатори, ймовірно, завчасно знали, що вистава не відбудеться

Водночас організатори продовжували публікувати анонси нових подій, не коментуючи ситуацію зі скасованим заходом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що цього року Івана Купала відзначатимуть 23 червня відповідно до нового календаря. У Києві напередодні цієї дати заплановано масштабні святкування, під час яких охочі зможуть не лише сплести віночки, а й взяти участь у традиційних українських обрядах.