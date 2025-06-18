Київ загруз у боргах? Що відбувається з платіжками за воду (інфографіка)

Найбільшим боржником є один з лівобережних районів столиці

У період з березня по травень 2025 року мешканці столиці накопичили понад 1,3 млрд грн боргів за послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Найвищий рівень заборгованості зафіксовано у травні — 1 млрд 309 млн 613 тис. грн, що на 26 млн більше, ніж у березні.

Такі дані на запит "Телеграфа" надало ПрАТ "АК "Київводоканал".

В якому районі борги найвищі

Серед районів лідерами за сумами несплати є Дніпровський (понад 209 млн грн у травні), Деснянський (171,5 млн грн) та Солом’янський (149,3 млн грн). Мешканці Шевченківського району заборгували понад 141 млн грн, Оболонського майже – 128 мільйонів.

Дніпровський район виявився антирекордсменом

Найменше заборгували мешканці Печерського району — трохи більше 59 млн грн. Утім, порівняно з березнем, зростання боргів спостерігається у всіх адміністративних районах Києва без винятку.

Трійка найзлісніших боржників у Києві

Показники по окремих адресах демонструють хронічну несплату. У трійку будинків із найбільшими боргами входять: вул. Прирічна, 5 (Оболонський р-н), де на травень заборгованість перевищила 1,22 млн грн; вул. Якуба Коласа, 6 (Святошинський р-н) — понад 1,16 млн грн; та просп. Маршала Рокоссовського, 3 (також Оболонський р-н) — 1,065 млн грн.

Два з трьох будинків знаходяться в Оболонському районі

Дев’ятиповерховий за адресою вул. Прирічна, 5 знаходиться в хорошій локації – неподалік Оболонська набережна, парк "Наталка" та нещодавно відкритий пішохідний міст "Хвиля Азову".

Будинок за адресою вул. Прирічна, 5 в Києві

Трохи далі від набережної знаходиться дев’ятиповерхівка, яка також увійшла до цього "антирейтинг" – дім на проспекті Маршала Рокоссовського, 3. В коментарях на форумі мешканці ще кілька років тому скаржилися на проблеми з водопостачанням.

Схожий будинок і за адресою Якуба Коласа, 6, розташований у житловому масиві "Борщагівка". За цією ж адресою зареєстрований і РАЦС Святошинського району.

Відключати будуть безжально

У відповідь на зростання заборгованості "Київводоканал" активізував роботу з боржниками. У березні планувалось від’єднати від водопостачання 308 квартир, фактично припинили надавати послуги у 25 помешканнях. У квітні таких було вже 204 запланованих та 23 реалізованих відключення, у травні — відповідно 244 та 22. Найбільше відключень зафіксовано у Печерському районі.

У компанії наголошують, що не ставлять за мету масове припинення надання послуг, однак змушені вдаватися до таких заходів у випадку системного ухилення від оплати. Перед відключенням боржникам надсилають повідомлення, проводять телефонні та SMS-нагадування, пропонують укласти договори реструктуризації. Проте щодо стабільних неплатників вживаються більш жорсткі заходи.

"Київводоканал" також нагадав, що після скасування урядової заборони на припинення послуг у разі боргів (постанова КМУ №1405 від 29.12.2023), компанія діє відповідно до чинного законодавства України і залишає за собою право припиняти водопостачання до моменту погашення заборгованості або підписання відповідних договорів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні загроза дефіциту газу набуває реальних обрисів і може стати фактом вже найближчим часом. Через російські обстріли газосховищ і об’єктів видобутку, для закупівлі необхідного обсягу палива потрібно ще близько 1 мільярда євро, а основним постачальником може стати Норвегія.