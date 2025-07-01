Київ чекає на потепління до +29 градусів? Коли вдасться одягти шорти
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Синоптики розповіли, коли різко підскочить температура
Києву прогнозували хмарність та місцями дощі, але наразі панує лише невелика хмарність. Найближчими днями серйозних змін не прогнозується, окрім потепління.
Протягом 1-3 липня у Києві може розгулятись свіжий-сильний вітер — від 8 до 11 м/с, як попередили у Meteofor. Але у Погода&Радар кажуть, що його сила не перевищить свіжих 8 м/с.
Тож, протягом 1-3 липня у столиці пануватиме мінлива хмарність, а дощів не буде, повідомили у Meteofor.
Температура цими днями коливатиметься від +22 до +29 градусів у денний час, та від +12 до +17 градусів у нічний. Вітри тим часом вируватимуть щодня, але протягом діб будуть знижувати свою силу зі сильних 11 м/с до свіжих 8 м/с.
Водночас прогноз у Погода&Радар майже не відрізняється від попереднього. Упродовж вівторка-четверга на небі іноді плаватимуть хмари, а опадів не очікується.
Повітря вдень має прогрітись в межах +21…29 градусів, а вночі — +13…14 градусів. Сила вітрів має не перевищити свіжих 8 м/с. Але такий вітер вируватиме лише у середу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли у липні очікуються найспекотніші дні.