Київ чекає на потепління до +29 градусів? Коли вдасться одягти шорти

Синоптики розповіли, коли різко підскочить температура

Києву прогнозували хмарність та місцями дощі, але наразі панує лише невелика хмарність. Найближчими днями серйозних змін не прогнозується, окрім потепління.

Протягом 1-3 липня у Києві може розгулятись свіжий-сильний вітер — від 8 до 11 м/с, як попередили у Meteofor. Але у Погода&Радар кажуть, що його сила не перевищить свіжих 8 м/с.

Тож, протягом 1-3 липня у столиці пануватиме мінлива хмарність, а дощів не буде, повідомили у Meteofor.

Температура цими днями коливатиметься від +22 до +29 градусів у денний час, та від +12 до +17 градусів у нічний. Вітри тим часом вируватимуть щодня, але протягом діб будуть знижувати свою силу зі сильних 11 м/с до свіжих 8 м/с.

Водночас прогноз у Погода&Радар майже не відрізняється від попереднього. Упродовж вівторка-четверга на небі іноді плаватимуть хмари, а опадів не очікується.

Повітря вдень має прогрітись в межах +21…29 градусів, а вночі — +13…14 градусів. Сила вітрів має не перевищити свіжих 8 м/с. Але такий вітер вируватиме лише у середу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли у липні очікуються найспекотніші дні.