Обломки ракет по всему городу, есть жертвы: как выглядит Киев после масштабной атаки (обновлено)

Последствия фиксируют в 5 районах столицы и 4 районах области

Россия атаковала Киев в ночь на 10 июля. Враг выпустил по столице сотни беспилотников "шахед" и баллистические ракеты.

"Телеграф" расскажет, что известно об атаке. По результатам атаки в шести районах зафиксированы многочисленные разрушения жилищной инфраструктуры и вспыхнули пожары, пострадали среди местного населения.

Обновлено. По данным мэра Киева Виталия Кличко, сейчас уже 16 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. 10 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно. Он также добавил, что в Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи.

Что известно об атаке

В частности, в результате ночной атаки зафиксированы многочисленные повреждения домов в Шевченковском районе Киева.

Фото — РБК Украина

Фото — РБК Украина

Фото — РБК Украина

Фото — РБК Украина

В сети показали кадры с последствиями атаки в Шевченковском районе. Россия попала в многоэтажку.

Поврежден трамвайный путь возле торгового центра. Движению трамвая не препятствует.

Поврежден торговый центр и постройка в одном из районов столицы. Журналисты Новости.LIVE показали, как они выглядят.

Что известно о попадании в другие районы Киева

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о разрушении еще в 4 районах. По его словам, в этих районах произошло падение обломков.

Дарницкий район. В результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки рухнули во дворе одного из жилых домов.

В результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки рухнули во дворе одного из жилых домов. Соломенский район. В результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу.

В результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу. Голосеевский район. В результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль.

В результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль. Подольский район. Падение обломков БПЛА на территории нежилой застройки.

Местные телеграм-каналы публикуют фото с обломками ракет и "шахедов". В сообщении говорится, что они разбросаны по всему городу.

Что известно о количестве пострадавших

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 6 утра известно о 13 пострадавших в столице. По его данным, двое погибших.

Атака в Киевской области

В Киевской ОВА сообщили, что почти 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага на Киевщину. Последствия вражеской атаки фиксируют в четырех районах области.

В Обуховском районе ранения получил мужчина 51 года. Он госпитализирован в местную больницу.

В Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. У них выбиты окна и двери, иссечены фасады. Еще в одном частном доме по причине вражеской атаки произошел пожар. Возгорание ликвидировано. Повреждены два автомобиля.

В Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения.

В Бориспольском и Обуховском районах обнаружены поврежденные частные дома.

В телеграм-каналах столицы сообщили, что все выпущенные врагом ракеты и дроны летели на Киев. Предварительно враг выпустил по Украине:

400-500 шахедов/имитационных БпЛА.

6-10 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской области.

3-4 крылатые ракеты Искандер-К из Курской области.

Обстрел Киева — что известно

Напомним, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку на Киев. В частности, на столицу летели дроны и баллистические ракеты. В городе было слышно очень большое количество мощных взрывов.

Ранее "Телеграф" писал, что почему Россия атаковала Волынскую область.