Аномальна спека скоро відступить: синоптик назвав дати (карта)

Ігор Кібальчич розповів, що чекає українців найближчим часом

Аномальна спека на кілька днів відступить у південно-східних областях України. Мова йде скоріш за все за Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську області і частково Миколаївську у період з 18 по 20 липня.

Про це "Телеграфу" розповів Ігор Кібальчич. За його словами, на зміну спекотному повітрю прийде більш вологе та прохолодне з території Білорусі та країн Балтії.

Метеоролог також розповів, що попри аномально спекотну погоду, на історичні рекорди чекати не варто. Водночас тривала спека та відсутність сильних дощів у південно-східній частині України сприятиме розвитку ґрунтової посухи та збільшенню рівня пожежної небезпеки.

Зверніть увагу! На карті для наочності представлено прогностичне поле аномалії температури повітря (відхилення від норми) у Європі на період із 14 по 21 липня.

Карта температур

Температурний режим до 15 липня

У південних та східних регіонах до 15 липня вночі очікується +20…+25°С, удень +34…+39°С. У північних та центральних областях нічна температура становитиме +16…+22°С, вдень повітря прогріється до +26…+33°С. На заході країни вночі до +14…+19°С, вдень до +24…+29°С.

Прогноз на 16-20 липня

З 16 по 20 липня у південній частині України, а також місцями у центральних та східних регіонах варто чекати спеки з денною температурою в межах +32…+38°С. В інших регіонах буде тепла, але не дуже спекотна погода з максимальною температурою вдень +26…+32°С, вночі +16…+21°С.

Як будуються прогнози

Кожного дня мільйони людей дивляться прогноз погоди, але мало хто замислюється, як саме він створюється. Чи просто синоптик дивиться у вікно і вгадує?

Насправді процес набагато складніший і цікавіший, ніж здається. За кожним прогнозом стоїть величезна глобальна система збору даних, потужні суперкомп'ютери та досвід метеорологів. Детальніше про це читайте у інфографіці "Телеграфу".

Як пишуть погоду синоптики. Інфографіка створена нейромережею для "Телеграфу"

Раніше "Телеграф" писав, що українців чекає потужна магнітна буря. Названо дату, коли вона буде відступати.