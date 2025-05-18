Самогубство чи ні? У Харківському ТЦК загинув чоловік

Пригода сталася ще 12 травня

У Харкові чоловік загинув на території ТЦК Попередньо, він міг вкоротити собі віку.

Про це повідомляє пресслужба поліції. За даними правоохоронців, подія сталася 12 травня. На території РТЦК та СП було виявлено бездиханне тіло 39-річного чоловіка.

" Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху", — йдеться в повідомленні.

Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, крім травм, отриманих внаслідок падіння з висоти. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Перевіркою дій працівників РТЦК та СП займеться ДБР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у будівлі ТЦК у Хмельницькій області стався вибух. Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Також ми повідомляли про те, що Служба безпеки України встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби РФ підірвали у будівлі ТЦК у Рівному.