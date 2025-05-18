Від порізаних вен до самогубства. В Україні пронеслась моторошна хроніка інцидентів з ТЦК

Мова йде за три міста

У Львові проводиться розслідування щодо ймовірного побиття нацгвардійця співробітниками Територіального центру комплектування. Ще один випадок трапився у Миколаєві та Харкові.

Про це повідомила пресслужба Львівського ОТЦК та СП у неділю, 18 травня. За інформацією пресслужби, наразі з'ясовуються всі обставини інциденту та встановлюється, хто з військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області може бути причетний до цього випадку. У разі підтвердження неправомірних дій, винні будуть притягнуті до відповідальності.

Раніше в Telegram-каналі "Труха. Львів" було опубліковано відео, на якому чоловік на ім'я Андрій Баглай заявив, що нібито 17 травня його побили та силоміць затягли в мікроавтобус п'ять осіб, де завдавали ударів по голові. За словами потерпілого, через годину вони запитали його особисті дані, після чого викинули на вулиці Городоцькій.

Інцидент з порізом рук у Миколаєві

Миколаївський обласний ТЦК прокоментував відео, що з'явилося в мережі, на якому чоловік ріже собі руки, заявляючи, що ні воєнком, ні начальник поліції "не зможуть зламати дух українського військового".

Згідно з повідомленням, чоловік раніше отримав повістку на уточнення облікових даних, але вчасно цього не зробив і був занесений до розшуку в реєстрі "Оберіг". 7 травня він прийшов до Первомайського районного ТЦК, де після уточнення даних був направлений на військово-лікарську комісію. 12 травня чоловік з'явився в ТЦК у супроводі групи людей та демонстративно порізав собі руку.

У ТЦК назвали це "перформансом" і "спланованою провокацією", зазначивши, що напередодні чоловік у соцмережах закликав людей підтримати його протест. Після інциденту постраждалий сам викликав швидку, яка надала необхідну медичну допомогу.

Трагічний випадок у Харківському ТЦК

У Харківському ТЦК прокоментували повідомлення про смерть цивільного чоловіка на території установи, спростувавши інформацію про можливе вбивство.

За офіційними даними, 12 травня під час заходів з оповіщення військовослужбовці ТЦК спільно з поліцією зупинили чоловіка без документів. Він відмовився йти до відділку поліції, але добровільно погодився відвідати ТЦК. Ввечері того ж дня чоловіка без ознак життя виявили на території установи.

За попередніми висновками правоохоронців, 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху адміністративної будівлі. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Командування військ оперативного командування "Схід" призначило службове розслідування щодо дій військовослужбовців. Начальник РТЦК та СП та його заступник усунуті від виконання службових обов'язків на час проведення перевірки. Відповідні матеріали направлено до Державного бюро розслідувань для перевірки дій співробітників центру.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді різко висловилися про "бусифікацію" і назвали її причини.