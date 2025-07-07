Українці придумали смішний план, як збивати "шахеди" над Києвом - вже готові відкрити збір

"Телеграф" запитав нейромережу, чи реально це

Атаки у Києві стали частішими, росіяни майже щоночі запускають по столиці сотні "шахедів" та ракет. Українці вигадали, як збивати зброю простим способом.

У ТікТок обговорюють креативну ідею посилення протиповітряної оборони міста. Користувачі жартівливо пропонують оснастити монумент Батьківщина-мати лазерною системою для збиття безпілотників.

Автор відео питає, наскільки реально вставити в очі Батьківщині-матері лазери, які б збивали шахеди. Публікація швидко набрала популярність, зібравши тисячі переглядів і коментарів.

Для ілюстрації ідеї був використаний штучний інтелект, який показав, як це має виглядати. На фото зображена Батьківщина-мати з палаючими червоними "очима", з яких виходять лазерні промені. Анімація показує, як статуя начебто знищує ворожі безпілотники променями, що йдуть від її очей.

Нейромережа майстерно відтворила драматичну атмосферу: темне небо, військові літаки на тлі, вибухи та димові ефекти. Особливо вражаюче виглядають кадри, де лазерні промені перетинаються в небі, створюючи захисний купол над містом.

Реакція українців

Українці активно підтримали креативну ідею. У коментарях користувачі пишуть:

"Та робіть одразу з неї Єгера як у фільмі "Тихоокеанський рубіж".

"Геніальна ідея, але щоб збивалися курсом і прямували туди звідки вилізли".

"Так же реально як Україна виграє".

Один з коментаторів навіть запропонував організувати збір коштів на реалізацію проєкту, що знайшло схвалення серед інших користувачів.

Чи реально це

"Телеграф" запитав у нейромережі Grok, чи реально збивати російську зброю таким чином. Штучний інтелект пише, що це креативно, але нереально з практичної точки зору.

Аналіз штучного інтелекту показує наступні проблеми:

Технічні обмеження: На основі аналізу сучасних лазерних систем ППО, нейромережа визначила, що встановлення функціонального протидронового лазера потребує складної інфраструктури — від потужних енергетичних установок до прецизійних систем наведення та багатоконтурного охолодження. Алгоритми розрахунків показують, що інтеграція такого обладнання в існуючий монумент технологічно нереалістична. Потужність і розмір: Згідно з даними, які обробляє штучний інтелект, ефективні протидронові лазери працюють на потужностях 20-100+ кВт, що вимагає енергоустановок розміром з невелику будівлю. Нейромережа підрахувала, що необхідна інфраструктура в сотні разів перевищує можливості розміщення в голові статуї. Структурна цілісність: Аналіз навантажень показує, що додавання лазерного обладнання створило б критичні напруження в конструкції пам'ятника. Штучний інтелект моделює, що це призвело б до руйнування культурної спадщини. Ефективність: Алгоритми траєкторного аналізу демонструють, що статична позиція монумента створює "мертві зони" в покритті, а відсутність мобільності системи наведення робить її неефективною проти маневрених цілей.

Раніше "Телеграф" писав, що українці продовжують жартувати про російські обстріли.