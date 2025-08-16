Подекуди буде дуже небезпечно. На Україну суне негода (прогноз)

В деяких регіонах українцям потрібно бути дуже уважними до небезпеки

17 серпня в Україні очікується штормова погода з грозами та сильними поривами вітру. Метеорологи оголосили попередження першого рівня небезпечності для низки регіонів країни.

У неділю українці можуть зіткнутися з дощами, грозами, градом та сильними шквалами вітру. На півночі та у більшості центральних областей прогнозують грозові явища з можливим градом та поривами вітру до 15-20 метрів за секунду. Про це йдеться у прогнозі УкрГМЦ.

Під дію негоди потраплять північні райони та центральна частина України. Також грозова активність передбачається для Закарпатської області, Прикарпаття та Хмельниччини. На Тернопільщині теж прогнозують грози зі шквалами.

Небезпечні явища в Україні 17 серпня

Попри несприятливі погодні умови, температура повітря залишиться високою. На заході країни термометри покажуть від +24 до +26 градусів, а на півдні спекота сягне +33 градусів.

Погода в Україні 17 серпня, прогноз

Дощі також випадуть на Сумщині та Полтавщині. У центральних областях України теж можливі короткочасні зливи з грозами, проте небезпечних явищ не передбачається..

Нагадаємо, Київ насолоджується ідеальною погодою. "Телеграф" розповідає, чи протримається вона найближчими днями.