Вжарить до +40? Названо найспекотніші дні серпня в Україні

Літо ще нагадає про себе

Серпень в Україні видається доволі прохолодним, однак кілька спекотних днів все ж ще буде. Адже найближчими днями стовпчик термометра сягне позначки в майже +40 градусів.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що 27 та 29 серпня Україну очікує сильна спека, яка триматиметься не довго. Додамо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому проноз може змінитись.

Найспекотніші дні серпня

За прогнозами синоптиків, сильна спека накриє майже всю територію України у середу, 27 серпня. Вдень стовпчик термометра на заході та півночі сягатиме позначки до +32 градусів, а на сході, півдні та в центрі країни — до +37 градусів.

Погода в Україні 27 серпня

Не пропустіть: Посуха, люта спека і не тільки. Яким регіонам не пощастить з погодою у серпні.

Опадів на цей день не обіцяють, тому похолодання годі й чекати. Однак вже до вечора температура впаде до +20 …25 градусів. Така незначна прохолода протримається весь день 28 серпня і вже у п'ятницю спека вдарить з новою силою.

У п'ятницю, 29 серпня, на заході України і частково півночі буде до +20 градусів, а от іншим регіонам так не пощастило. Адже на сході, півдні та в центрі температура сягатиме до +39 градусів. Опадів на цей день синоптики також не прогнозують.

Погода в Україні 29 серпня

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні кардинально зміниться погода і чи довго це триватиме.