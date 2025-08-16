Спека все? Погода наприкінці літа приготувала українцям ще один сюрприз (карта)

Не дуже оптимістичний прогноз

Погода в Україні наближається до осіннього періоду. Наприкінці місяця синоптики прогнозують грози.

"Телеграф", посилаючись на дані Ventusky розповість, якою буде погода. За прогнозами синоптиків, 22 серпня очікуються потужні грози, які охоплять значну частину території країни.

Погода в Україні 22 серпня

За даними карти, 22 серпня грозова активність буде особливо інтенсивною у західних регіонах України. Найпотужніші грозові осередки, позначені червоними точками, які сконцентруються в районі Чернівецької області та прилеглих територій. Грози також очікуються в Івано-Франківській області та гірських районах Карпат.

Центральна частина країни також потрапить під вплив грозової діяльності. Червоні позначки на карті вказують на формування грозових осередків у Черкаській області, зокрема в районі Черкас та Кременчука. Житомирська область та північна частина Вінницької області також перебуватимуть у зоні грозової активності.

Погода в Україні 23 серпня

23 серпня очікуються значні опади, які охоплять переважно західні та центральні регіони країни.

За даними метеорологічної карти, 23 серпня найінтенсивніші опади прогнозуються у західних областях України. Особливо потужні дощові зони сформуються над Чернівецькою областю, де очікуються найбільші накопичення опадів. Інтенсивні дощі також торкнуться Івано-Франківської та частково Львівської областей.

Центральна частина України також потрапить під вплив дощової активності. Значні опади очікуються у Вінницькій області, зокрема в районі Вінниці та прилеглих територій. Житомирська область, Київщина та Черкаська область також перебуватимуть у зоні дощових фронтів, хоча інтенсивність опадів тут буде дещо меншою.

