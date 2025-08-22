Ніколи такого не було, і от знову. Як МОН провалило 1 вересня

"Телеграф" з'ясовував, чому українські школи знову стикнулися з дефіцитом книжок, і хто в цьому винен

Наближається 1 вересня, а школи досі не отримали майже половину потрібних підручників. Народний депутат Сергій Бабак повідомив, що ситуація особливо критична з книгами для дітей з особливими освітніми потребами, бо жодного підручника шрифтом Брайля ще не доставили. Тим часом до початку навчального року лишилося всього кілька днів.

"Телеграф" розповідає, чому виникають такі затримки з доставкою книжок до шкіл. Ми проаналізували дані від депутата та отримали його додатковий коментар, щоб пояснити причини та наслідки цієї ситуації.

Знову "неочікувано" настає 1 вересня, а підручників – як кіт наплакав!

Сергій Бабак нагадав, що 1 вересня настає щороку і показує, наскільки готова система освіти до нового року. Депутат зазначив, що комітет уже третій рік стежить за доставкою підручників. Забезпечити школи новими книгами перед початком навчання — це базова справа, яку держава мусить зробити.

Цього року з бюджету виділили понад 1 мільярд 402 мільйони гривень на підбір, друк і доставку підручників. За ці гроші планували видати 8,7 мільйона примірників для 8 класу Нової української школи. Також мали надрукувати 30 тисяч книг шрифтом Брайля та майже 312 тисяч підручників для дітей з особливими освітніми потребами. Підписали 110 угод на друк 8,6 мільйона примірників.

1 вересня як тест на профпридатність МОН

Частина підручників, а саме 67,3 відсотка, мали доставити через обласні книжкові бази, як завжди. Решту — за новим способом, прямо з видавництв до шкіл, з реєстрацією в електронній системі АІКОМ. Станом на 18 серпня до обласних баз привезли 5,2 мільйона з потрібних 5,8 мільйона підручників, тобто 90,58 відсотка. Але до шкіл потрапило лише 4,1 мільйона, що становить 78,6 відсотка. Виходить, кожен п'ятий підручник ще не дійшов до місця призначення.

За новим механізмом ситуація гірша: з 2,8 мільйона примірників доставили тільки 307 тисяч, тобто 10,64 відсотка. Загалом з 8,7 мільйона запланованих підручників до шкіл надійшло лише 4 мільйони 462 тисячі 691 примірник, що дорівнює 51,18 відсотка.

Окремо стоїть питання підручників для дітей з особливими освітніми потребами. На цей рік передбачили гроші на 30 тисяч книг шрифтом Брайля. Уклали 6 договорів на друк 6 тисяч 549 примірників. Але станом на зараз жодного з них не доставили до шкіл. Для дітей з порушеннями зору такі підручники — єдиний спосіб вчитися. Без них учні не можуть отримати освіту на рівних умовах з іншими.

Мільярд на вітер? Як держава "освоює" бюджет на підручники

Щоб з'ясувати причини затримок, ми попросили додатковий коментар у Сергія Бабака. Він відповів на питання, чому не надрукували потрібну кількість підручників шрифтом Брайля, чи будуть друкувати ще та на якій стадії відправка вже готових книг.

Ось що сказав депутат: "Ми зараз маємо оперативні дані по доставці, будемо розбирати це на одному з засідань комітету. Треба підняти дані попередніх комітетів, бо ще навесні ми бачили потенційні проблеми з друком підручників. Запізно оголошується конкурс, тому що довго проводиться експертиза, в деяких випадках, наприклад, видавці можуть не податися на конкурс та інші проблеми. Проте все одно держава обов’язково має забезпечити дітей підручниками, особливо тих, в яких є особливі освітні потреби. Тому я вважаю, що це проблема Міністерства освіти і науки".

За словами нардепа, потреба у книжках профінансована державою повністю, але МОН не змогло розпорядитися цими грошима. Цих 307 тисяч (потреба у книжках для дітей з особливими освітніми потребами).

Гроші є, підручників нема: як МОН провалило менеджмент

"Є 2 категорії підручників — ті, які одразу пишуться шрифтом Брайля, а є ті, які спочатку друкуються українською мовою, а потім адаптовується шрифтом Брайля. І тут ми вже не раз звертали увагу в комітеті, що дуже пізно проводиться конкурс на звичайний підручник. А потім, коли видавець виграє конкурс, йому ж потрібен час на підготовку аналога шрифтом Брайля", — пояснює нардеп. Затримки з конкурсами на звичайні підручники тягнуть за собою проблеми з адаптацією. Комітет планує розібрати це на засіданні, з урахуванням даних з весни.

Ситуація з підручниками потребує негайного втручання МОН, включаючи оптимізацію конкурсів, посилення контролю за підрядниками та покращення логістики. А якщо ні, то тисячі дітей, особливо з особливими освітніми потребами, залишаться без необхідних матеріалів.

