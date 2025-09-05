"Тил - опора, а не криси". У Києві назріває новий мітинг на Майдані через скандальний законопроєкт

Йдеться про законопроєкт 13452, який посилює покарання для військових за "непокору"

У Києві на Майдані Незалежності 5 вересня ввечері відбудеться мітинг проти ухвалення законопроєкту 13452. Він має посилити покарання для військових за відмову виконувати наказ.

Про це повідомила одна з активісток під ніком lesia_zayts. Вона закликала усіх небайдужих долучитись до мітингу в Києві.

"Картонки маємо, що робити знаємо! Сьогодні (5 вересня — ред.) о 20:00 чекатиму небайдужих на Майдані Незалежності біля стели. Тил має бути опорою, а не крисою", — йдеться в сторіс.

Допис про законопроєкт 13452

Заклик до мітингу на Майдані 5 вересня

Що відомо про законопроєкт № 13452

Відповідний законопроєкт передбачає, що непокора командиру увійде до переліку інших кримінальних правопорушень проти порядку служби, за які суд не може застосовувати пом'якшувальні обставини або призначати випробувальний термін. Якщо його ухвалять без правок — непокора командиру під час воєнного стану або у бойовій обстановці каратиметься виключно позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Цей законопроєкт обурив не тільки цивільних, які планують влаштувати мітинг, а й військових. Так, командир мінометної батареї 108 ОШБ "Вовки Да Вінчі" 59 ОШБр ім. Якова Гандзюка СБС ЗСУ, адвокат Андрій Писаренко написав, що законопроєкт № 13452 позбавляє військовослужбовців права на справедливий суд у справах про "непокору".

Адже за цим законом судам буде заборонено застосовувати свою дискрецію щодо можливого м'якого покарання та умовного звільнення від його відбування за статтею "непокора".

Раніше "Телеграф" писав, що в Раді розповіли, коли планується підвищення зарплат військовим.