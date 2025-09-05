"Тыл – опора, а не крысы". В Киеве назревает новый митинг на Майдане из-за скандального законопроекта

Речь идет о законопроекте 13452, который усиливает наказание для военных за "неподчинение"

В Киеве на Майдане Независимости 5 сентября вечером состоится митинг против принятия законопроекта 13452. Он должен ужесточить наказание военных за отказ выполнять приказ.

Об этом сообщила одна из активисток под ником lesia_zayts. Она призвала всех неравнодушных принять участие в митинге в Киеве.

"Картонки имеем, что делать знаем! Сегодня (5 сентября — ред.) в 20:00 буду ждать неравнодушных на Майдане Независимости возле стелы. Тыл должен быть опорой, а не крысой", — говорится в сторис.

Пост о законопроекте 13452

Призыв к митингу на Майдане 5 сентября

Что известно о законопроекте №13452

Соответствующий законопроект предусматривает, что неповиновение командиру войдет в список других уголовных правонарушений против порядка службы, за которые суд не может применять смягчающие обстоятельства или назначать испытательный срок. Если его примут без правок — неповиновение командиру во время военного положения или в боевой обстановке будет караться исключительно лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Этот законопроект возмутил не только гражданских, которые планируют митинг, но и военных. Так, командир минометной батареи 108 ОШБ "Волки Да Винчи" 59 ОШБр им. Якова Гандзюка СБС ВСУ, адвокат Андрей Писаренко написал, что законопроект №13452 лишает военнослужащих права на справедливый суд по делам о "неповиновении".

Ведь по этому закону судам будет запрещено применять свою дискрецию о возможном мягком наказании и условном освобождении от его отбывания по статье "неповиновение".

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде рассказали, когда планируется повышение зарплат военным.