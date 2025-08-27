Не виконав наказ? Сідай до в’язниці! Як депутати хочуть карати військових за непокору

Проблема СЗЧ та дезертирства є масштабною

27 серпня парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне законопроєкт №13452, який пропонує змінити підхід до покарання військових за те, що вони не дослухалися наказу командира. Йдеться про ситуації, коли військовослужбовець відмовляється виконувати наказ чи свідомо його ігнорує.

Сьогодні суд може врахувати обставини та дати м’якше покарання — умовний або менший термін. Депутати ж пропонують забрати у судів таке право та зробити вирок автоматичним: лише реальне позбавлення волі від 5 до 10 років.

"Телеграф" розібрався в суті законопроєкту, а також звернувся до військового та політичного експерта.

Непокора під час війни: депутати хочуть більш жорстокі покарання

Автори ініціативи – народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов та їхні колеги. Вони пояснюють, що під час війни дисципліна має бути абсолютною, а невиконання наказу може коштувати життя та вплинути на результат бою. Тому, на їхню думку, умовні вироки у разі нелогічні.

Наразі в Кримінальному кодексі вже діють обмеження для деяких воєнних злочинів. Наприклад, за дезертирство чи самовільне залишення частини під час воєнного стану суд не може дати умовний термін — передбачено лише реальний висновок. Але стаття 402 КК щодо непокори до цього переліку не входить. Тому сьогодні за непокору можна отримати й умовний термін, якщо суд вирішить, що цього вистачить. Депутати вважають, що це потрібно виправити.

"Непокора під час війни може мати надзвичайно небезпечні наслідки, але суди все ще можуть пом’якшувати вироки. Це нелогічно і потребує змін", — йдеться в обґрунтуванні законопроєкту.

Пояснювальна записка законопроекту

Якщо документ ухвалять, то непокора, передбачена статтею 402 КК, буде внесена до списку злочинів, за які не передбачено пом’якшення покарання або випробувальний термін. Це означатиме: за відмову виконати наказ військовий обов’язково отримає від 5 до 10 років ув’язнення, без винятків.

Тема дисципліни у військах викликає особливу напругу ще й через масштаби проблеми. За офіційними даними, з 2022 року по липень 2025-го в Україні відкрито понад 250 тисяч кримінальних проваджень за самовільне залишення частини та дезертирство. З них понад 200 тисяч стосуються саме СЗЧ, ще близько 50 тисяч – дезертирства.

Причетні до армії, як до балету

Відомий волонтер та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук розкритикував законопроєкт. Свою позицію він опублікував у Facebook.

"Шановні народні депутати! Будь ласка, не лізьте до військових! Депутати пропонують карати військових за непокору наказу командира від 5 до 10 років ув’язнення. Комітет розгляне законопроєкт, який забороняє судам призначати м’якіші покарання", — процитував він повідомлення ЗМІ, після чого різко розкритикував ініціативу.

Вибачте, проте 90% з вас до війни дотичні як до балету – пару разів сходили подивитись. А скандали, повʼязані з ухилянством ваших родичів, недоторканість до призову ваших помічників загалом не дає ніякого морального права вам влізати зі своїми д*більними ініціативами у військові інституції Михайло Макарук

Михайло Макарук/Facebook

Волонтер закликав парламентарів займатися тим, на що чекають військові та суспільство: "реформуванням та створенням справжньої правоохоронної та судової системи, адекватними законами у сфері оподаткування, підтримкою ветеранів та їхніх сімей, законом про самооборону та право на вільне володіння зброєю, а також знищенням залишків "російського миру".

Макарук наголосив, що подібні ініціативи лише шкодять армії, а депутати мали б зосередитися на реальних проблемах, а не на спробах "показати силу" там, де не мають ні компетенції, ні морального права.

Прояв "совка" та НКВС: військовий експерт про ініціативу депутатів

Військовий експерт Олександр Коваленко у коментарі "Телеграфу" розкритикував ініціативу депутатів про обов’язкове ув’язнення військових за непокору наказу командира.

Він вважає такий підхід шкідливим та небезпечним. Проєкт закону фактично робить солдатів заручниками ситуації, оскільки будь-який прояв самостійності може бути витлумачений як непокора.

"Думаю, що той резонанс, який отримує ця ініціатива, вплине на те, що це рішення не буде прийнято. Порушується питання рядового солдата, але при цьому ігнорується питання щодо командира. У нас багато втрат, як людських, так і територіальних, саме з вини командирів, які профнепридатні. Але вони жодної відповідальності не несли. А при цьому починають говорити про рядового солдата, який буде заляканий за будь-який прояв ініціативи. Бо навіть ініціативу солдата можна назвати непокорою", — сказав експерт.

Олександр Коваленко/Facebook

Коваленко звернув увагу на те, що в українській армії існує проблема не лише з дисципліною, а й із управлінською якістю багатьох офіцерів. Він нагадав, що вже були спроби просунути такі радикальні підходи до підлеглих.

"У нас же свого часу була ідея мало не розстрілювати людей на позиціях. Потім перевели це жартома: "ви нас неправильно зрозуміли". А тут знову якась така незрозуміла ініціатива", — пояснив він.

Такі пропозиції несуть у собі дух репресивної радянської системи.

Це називається совком та НКВС. Отже, ті, хто зараз це просуває, – адепти культу совка. Олександр Коваленко

У випадках непокори завжди має бути ретельне розслідування, щоб з’ясувати, чому солдат відмовився виконати наказ, і чи не була причина в безглуздій команді.

"Чи справді рядовий такий зухвалий, чи командир трохи дурачок? Іноді так і буває. Особливо, коли командир приїжджає зі столиці просто отримати УБД, сидить у теплому тилу і починає роздавати епічні накази — штурмувати глибоко тилові позиції за будь-яку ціну. Так ми і втрачаємо людей", — підкреслив Коваленко.

Часом трапляються абсурдні ситуації, коли досвідчених бійців відправляють у небезпечні наступи на техніці, непридатній для таких завдань.

"Або пересадить усіх професійних досвідчених штурмовиків на мотоцикли. І давайте на мотоциклах, як росіяни штурмують, позицію ворожу. Ну, це теж трохи особливо коли кілзона 5-10 км", — зауважив він. Коваленко підсумував, що сама логіка подібних ініціатив є помилковою, тому що вони покликані не навести лад у війську, а лише залякати солдатів.

Кандидат політичних наук та доцент КНУ імені Тараса Шевченка, політолог та політичний консультант Ігор Рейтерович різко розкритикував ініціативу народних депутатів.

"Це повна дичина. Для такого має бути військова прокуратура та відповідні суди", — заявив він у коментарі "Телеграфу".

Ігор Рейтерович/Facebook

За словами Рейтеровича, своєю ідеєю депутати фактично:

порушують чинне законодавство, оскільки заходять на не властиве проблемі поле;

порушують принципи справедливості та здорового глузду;

І викликають на рівному місці гнів військових, які вже запропонували їм помінятися місцями Ігор Рейтерович

