Легковик розірвало на дві частини: у Києві перекрили трасу через серйозну ДТП (фото та відео)

Водій та пасажир легковика загинули до прибуття лікарів

У Києві сталася серйозна ДТП на Харківському шосе в районі Інституту хімії. Загинуло двоє людей і ще троє постраждали.

Місцеві телеграм-канали показали кадри з місця події. На них видно, що автомобіль Audi буквально розірвало на дві частини, а одна з них спалахнула.

Зазначається, що після удару тіло одного із загиблих відкинуло на проїжджу частину. Згідно з повідомленнями поліції, рух на вказаній ділянці було перекрито в обидві сторони. Водіїв закликали зважати на це під час планування маршруту.

На відео моменту аварії можна помітити, що Audi рухалося на великій швидкості у крайній лівій смузі, але в момент обгону машину занесло та її задню частину винесло на зустрічну смугу. У цей момент сталося зіткнення із зустрічним Nissan.

У поліції повідомили, що за кермом Audi був 24-річний чоловік. Він та його 45-річний пасажир загинули на місці.

Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який знаходився неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та госпіталізовані.

ДТП у Києві

На місце прибули лікарі та рятувальники

Одна з розбитих машин

Audi розірвало на частини

Як повідомлялося раніше, дочка колишнього мера міста Кілія Павла Бойченка Катерина загинула в ДТП. Вона переходила дорогу на пішохідному переході, коли її збила BMW, що рухалася на великій швидкості.