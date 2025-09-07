Легковик розірвало на дві частини: у Києві перекрили трасу через серйозну ДТП (фото та відео)
Водій та пасажир легковика загинули до прибуття лікарів
У Києві сталася серйозна ДТП на Харківському шосе в районі Інституту хімії. Загинуло двоє людей і ще троє постраждали.
Місцеві телеграм-канали показали кадри з місця події. На них видно, що автомобіль Audi буквально розірвало на дві частини, а одна з них спалахнула.
Зазначається, що після удару тіло одного із загиблих відкинуло на проїжджу частину. Згідно з повідомленнями поліції, рух на вказаній ділянці було перекрито в обидві сторони. Водіїв закликали зважати на це під час планування маршруту.
На відео моменту аварії можна помітити, що Audi рухалося на великій швидкості у крайній лівій смузі, але в момент обгону машину занесло та її задню частину винесло на зустрічну смугу. У цей момент сталося зіткнення із зустрічним Nissan.
У поліції повідомили, що за кермом Audi був 24-річний чоловік. Він та його 45-річний пасажир загинули на місці.
Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який знаходився неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та госпіталізовані.
