Там "мутять темки" і їздять напідпитку: в якій області вирує найдужча епідемія алкокермування

"Телеграф" дізнавався, де в Україні найгірша ситуація з п'яним водінням

За сім місяців 2025 року поліцейські в Україні склали понад 82 тисячі протоколів про керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Щодня правоохоронці ловлять десятки нетверезих водіїв, які ставлять під загрозу життя тисяч людей на дорогах.

"Телеграф" розповідає, які області лідирують за кількістю п'яних водіїв, чому статистика різниться по регіонах та які резонансні ДТП за участі нетверезих водіїв сталися цього року.

Епідемія п'яного водіння охопила Україну: де ситуація найгірша і чому найменше п'ють у лютому

Щоб дізнатися реальну картину щодо кількості п'яних водіїв на дорогах, "Телеграф" звернувся з запитом до Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Згідно з офіційною інформацією, з початку 2025 року до кінця липня поліцейські склали 67 138 протоколів за частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це керування транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння — найпоширеніший вид такого порушення.

Ще 8170 протоколів склали за частиною другою статті 130 КУпАП — це повторне порушення протягом року. За частиною третьою, яка передбачає найсуворіші покарання для злісних порушників, оформили 6734 матеріали. Отже, протягом січня-липня в Україні піймали понад 80 тисяч п'яних водіїв.

Відповідь департаменту патрульної поліції НП "Телеграфу".

Як карають п'яних водіїв в Україні

Частина перша статті 130 КУпАП передбачає штраф 17 000 гривень і позбавлення права керування на рік для тих, хто вперше попався п'яним за кермом. Частина друга карає повторних порушників штрафом 34 000 гривень і позбавленням прав на три роки, можливий також арешт на 10 діб. Частина третя застосовується до тих, хто вчинив таке порушення втретє — штраф 51 тисяча гривень і позбавлення права керування на 10 років або арешт на 15 діб.

Географія п'яного водіння: хто лідирує в антирейтингу

Деякі області відзначились найбільшою кількістю п'яних водіїв:

Дніпропетровська область — 8247 протоколів;

Харківська область — 6974 протоколів;

Одеська область — 6836 протоколів.

Найменше п'яних водіїв зафіксували у Херсонській області — лише 690 протоколів за весь період. Івано-Франківська область посідає друге місце з кінця — тут було зафіксовано 1226 випадки, третє місце — у Закарпатської області — 1443 протоколи.

Кількість складених протоколів за ст. 130 по областях - відповідь Національної поліції України на запит "Телеграфу"

Зі статистики можна зробити висновок, що кількість п'яних водіїв за кермом пов'язана з розмірами областей та кількістю населення. Великі промислові регіони з густою мережею доріг мають більше порушень. У Херсонській області через воєнні дії значно менша кількість цивільного транспорту — це пояснює низькі показники.

Коли українці сідають п'яними за кермо найбільше

Найактивніше п'яних водіїв ловили у березні — 9779 протоколів за місяць. Найспокійнішим виявився лютий — це може пояснюватися погодними умовами та меншою активністю автомобілістів.

У деяких областях спостерігаються цікаві тенденції. Наприклад, у Запорізькій області кількість протоколів зросла з 516 у січні до 692 у червні. У Рівненській області також відбулося різке зростання — з 349 випадків у лютому до 575 у липні.

Смерть від рук нетверезих водіїв: найрезонансніші трагедії року

Але цифри не передають головного — трагічних наслідків, коли п'яне водіння закінчується смертю невинних людей. З початку року по кінець липня в Україні в ДТП загинуло 1 663 людей, частина з них — за участі п'яних водіїв. Ось найрезонансніші аварії 2025 року:

ДТП на Житомирщині 29 серпня

29 серпня біля села Шевченкового на автодорозі "Київ-Ковель-Ягодин", що на Житомирщині, 34-річний водій Audi з 2 проміле алкоголю в крові не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою Scania. Пасажир легковика загинув на місці, водій вантажівки потрапив до реанімації.

ДТП у селі Дачне під Луцьком 21 лютого

21 лютого в селі Дачне (Волинська область) 45-річний житель Ківерців за кермом Mercedes-124 у стані сп'яніння спричинив зіткнення трьох автомобілів. Загинули двоє людей у Chevrolet Aveo, а 9-річну дівчинку госпіталізували до реанімації дитячої лікарні.

ДТП поблизу Рівного 8 серпня

8 серпня поблизу села Бранів правоохоронець з Рівного на власному авто збив двох пішоходів. 47-річний чоловік загинув, його товариш отримав травми. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння, але відмовився від огляду.

ДТП біля села Софіївка, Одещина, 26 липня 2025 року

26 липня в селі Софіївка 25-річний нетверезий водій ВАЗу в'їхав у придорожнє дерево. 18-річна пасажирка загинула на місці, водій та ще один пасажир потрапили до лікарні з травмами.

Аварія за участі правоохоронця 2 травня на Полтавщині

2 травня поблизу села Мачухи на Полтавщині правоохоронець за кермом службового авто виїхав на зустрічну смугу та спричинив лобове зіткнення. Загинули співробітник правоохоронного органу та військовослужбовець ЗСУ, ще одна цивільна особа потрапила до лікарні без свідомості.

ДТП у Києві за участі п'яного прокурора 20 липня

20 липня столиці працівник органів прокуратури перевищив швидкість, не впорався з керуванням і збив на тротуарі жінку. Потерпіла померла в лікарні, а в крові винуватця виявили майже два проміле алкоголю. Генеральний прокурор Руслан Кравченко взяв справу під особистий контроль.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що п'яний водій BMW влетів у зупинку в Хмельницькому. Через це троє людей загинуло. Винуватця затримано на місці події.