Легковушку разорвало на две части: в Киеве перекрыли трассу из-за серьезного ДТП (фото и видео)

Новость обновлена 07 сентября 2025, 19:22
ДТП в Киеве

Водитель и пассажир легковушки погибли до прибытия врачей

В Киеве произошло серьезное ДТП на Харьковском шоссе в районе Института химии. Погибло два человека и еще три пострадали.

Местные telegram-каналы показали кадры с места происшествия. На них видно, что автомобиль Audi буквально разорвало на две части, а одна из них загорелась.

Отмечается, что после удара тело одного из погибших отбросило на проезжую часть. Согласно сообщениям полиции, движение на указанном участке было перекрыто в обе стороны. Водителей призвали учитывать это во время планирования маршрута.

На видео момента аварии можно заметить, что Audi двигалось на большой скорости в крайней левой полосе, но в момент обгона машину занесло и ее заднюю часть вынесло на встречную полосу. В этот момент произошло столкновение со встречным Nissan.

В полиции сообщили, что за рулем Audi находился 24-летний мужчина. Он и его 45-летний пассажир погибли на месте.

Водитель и пассажирка Nissan, 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, находившийся неподалеку в момент ДТП, получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы.

ДТП в Киеве
ДТП в Киеве
Авария на Харьковском шоссе
На место прибыли врачи и спасатели
ДТП в Киеве на Харьковском шоссе
Одна из разбитых машин
В Киеве произошла смертельная авария
Audi разорвало на части

Как сообщалось ранее, дочь бывшего мэра города Килия Павла Бойченко Екатерина, погибла в ДТП. Она переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбила BMW, двигавшаяся на большой скорости.

