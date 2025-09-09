Ожидается новый ливень? Когда киевлянам готовиться к непогоде

Солнечных дней пока не прогнозируется

Киев сейчас приходит в себя от сильного ливня и некоторые синоптики говорят, что в ближайшее время еще ожидаются дожди. Однако в середине недели прогнозируется только облачность.

Температура в дневное время 9-11 сентября не опустится ниже +25 градусов. Таким прогнозом поделились в Украинском гидрометеорологическом центре и Sinoptik.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в течение ночи и дня вторника, 9 сентября, ожидается дождь. Однако уже 10 и 11 сентября сохранится лишь облачность.

Дневная температура в столице зафиксируется около +25 градусов, а ночная – 14 теплых градусов. А сила ветров местами будет достигать свежих 10 м/с.

Когда пройдут дожди в городе

В то же время в Sinoptik говорят, что в ближайшие дни в городе будет только переменная облачность. Дождей не предполагается.

Воздух днем должен прогреться до +25…26 градусов, а ночью — остыть до +14…16 градусов. Между тем, сила ветров не превысит легких 3 м/с.

Какая будет температура

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину посетят дожди с грозами. Синоптики дали прогноз, где они задержатся.