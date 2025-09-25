Море слез и горя. В Киеве попрощались с пятью погибшими героями Украины (фото)

Одним из погибших был командир группы в подразделении ГУР Роман Веркалец

В четверг, 25 сентября, прошла церемония прощания с пятью погибшими воинами в Киеве. Она проходила в Михайловском соборе.

Как отметил корреспондент "Телеграфа", прощание проходило в Киеве с пятью воинами. На церемонию собралось немало людей, которые принесли цветы и не сдерживали слез горя.

Известно, что одним из погибших воинов был военнослужащий подразделения Главного управления разведки из Ивано-Франковска Роман Веркалец. Он погиб 17 сентября, защищая независимость Украины.

Что известно о погибшем воине Романе Веркальце

Веркалец пошел служить добровольцем еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Как рассказал "Суспільному" товарищ павшего бойца Андрей Дутка, они оба были выходцами из одного спортивного клуба, занимались тайским боксом.

"Роман был нашим наставником, всегда поддерживал, старался, чтобы мы развивались как спортивно, так и духовно. Он верил в Бога", — вспоминает друг Андрей.

Известно, что Роман Веркалец родился 11 сентября 1986 года и жил в Ивано-Франковске. Он учился в 12 школе и окончил медицинский колледж. Высшее образование получил в Карпатском национальном университете имени Василия Стефаника.

"Он был бизнесменом, меценатом. Мог не служить. Но пошел. Говорил, что верный команде, в которую попал. Роман погиб во время последнего задания. Они попали на минное поле. Роман, как старший группы, шел впереди и, к сожалению, подорвался на мине", — говорит Андрей Дутка.

Спустя некоторое время службы Роман Веркалец стал командиром группы в подразделении ГУР. Он выполнял очень сложные и опасные задачи, часто на оккупированной территории. Погиб Роман во время одной из задач 17 сентября.

Известно, что у воина остались жена и маленький сын. Прощание с павшим состоялось 25 сентября в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. После этого траурный кортеж отправится в Ивано-Франковск. Там в соборе Воскресения УГКЦ Христова состоится церемония прощания. Воина Романа Веркальца похоронят в тот же день в 13:30 на Аллее героев в селе Чукаловка.

