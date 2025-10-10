Зігрітися, зарядити телефон та випити чаю на Лівому березі: графік пунктів Незламності Києва та актуальні послуги
Всі Пункти незламності в трьох районах розгорнуті та готові приймати відвідувачів
У п’ятницю, 10 жовтня, Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну ракетами та дронами. Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура. Внаслідок ударів по критичних об’єктах столиці лівий берег Києва залишився без світла, частково — без води.
Наскільки дозволяє ситуація, фахівці працюють над відновленням електро- та водопостачання. Водночас для багатьох мешканців ключовим питанням стає доступ до базових послуг — тепла, зарядки, інтернету. "Телеграф" з’ясував, як нині працюють Пункти Незламності в лівобережних районах Києва, де їх шукати та на яку допомогу там можна розраховувати.
Яку допомогу можна отримати
Кожен пункт має бути обладнаний базовими засобами для тимчасового перебування мешканців. У таких локаціях передбачено:
- тепло та укриття від холоду,
- резервне освітлення,
- доступ до води,
- мобільний зв’язок і інтернет,
- можливість зарядити телефони й інші гаджети,
- місця для короткочасного відпочинку,
- аптечки першої допомоги,
- окрема зона для матерів із дітьми.
Залежно від розміру локації, пункти Незламності можуть одночасно прихистити від 40 до 500 людей. У разі напливу відвідувачів чергові зобов’язані залучити додаткові ресурси, щоби ніхто не залишився без допомоги.
Часових обмежень на перебування в пункті немає. Але якщо дозволяє ситуація, варто звільняти місце для інших — щойно вдалося обігрітися, зарядити телефон або відпочити.
Усі пункти мають інструкції на випадок надзвичайної ситуації, зокрема — повітряної тривоги. Чергові повинні спрямувати людей до найближчого укриття або безпечної зони згідно з планом дій.
Деснянський район
У Деснянському районі Києва розгорнуто понад 92 пункти Незламності. Більшість із них — на базі шкіл, ЖЕДів, бібліотек і культурних центрів. Вони відкриті щодня з 08:00 до 22:00, в разі повного блекауту режим роботи буде змінено.
Пункти функціонують у кожному житловому масиві району. На Троєщині це, зокрема,
- школа №119 на вул. Закревського, 15б,
- початкова школа "Усмішка" на Бальзака, 90а
- гімназія "Києво-Могилянський колегіум" на вул. Рейгана, 9а.
У Лісовому масиві:
- школа №202 на просп. Лісовому, 22а,
- школа №147 на просп. Лісовому, 17в,
- школа №218 на вул. Ореста Левицького, 6а.
Працюють пункти в:
- школах №189 і №192 на вул. Мілютенка,
- у будинку культури на вул. Радосинській, 27,
- у школі №320 на вул. Будищанській, 8,
- у дитячих садках і ЖЕДах на вул. Радистів, Миргородській та інших вулицях.
Крім того, мешканці можуть звертатися до пунктів, відкритих у бібліотеках, ЦНАПі, кінотеатрі "Флоренція" та кількох спортивних закладах.
Як повідомив "Телеграфу" начальник відділу муніципальної безпеки району Антон Литвиненко, станом на зараз всі пункти Незламності відкриті, забезпечені паливно-мастильними матеріалами, генераторами та всім необхідним, відповідно до постанови КМУ – питною та технічною водою, електропостачанням та іншим.
Люди звертаються уже, заряджають гаджети, п’ють каву та отримують допомогу. На всі пункти близько 50 людей, ажіотажу зараз немає, однак є люди, які вже відвідали
Дніпровський район
У Дніпровському районі Києва працює 105 пунктів Незламності. Їх розгорнули на базі шкіл, ліцеїв, ЖЕДів, дитсадків, бібліотек і соцустанов.
Березняки
- вул. Березняківська, 30б — ліцей №30 "ЕкоНад",
- вул. Юрія Шумського, 6б — ЖЕД-407,
- вул. Празька, 14 — школа №126.
Русанівка
- бульв. Ігоря Шамо, 1/5 — клуб "Дружба",
- вул. Окіпної, 6 — школа №128,
- вул. Ентузіастів, 29/3 – гімназія №136.
Лівобережна
- вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5а — ліцей №272
- вул. Митрополита Шептицького, 20 — клуб "Витязь",
- вул. Пантелеймона Куліша, 5 – школа №65.
Працюють пункти в:
- просп. Воскресенський, 1 — школа №26,
- просп. Леоніда Каденюка, 11 — ліцей №176,
- вул. Амвросія Бучми, 5а — ДНЗ №522,
- вул. Каунаська, 2 — гімназія №66,
- вул. Юрія Шумського, 4а — бібліотека ім. І. Сергієнка та інші.
Окремо у Дніпровському районі також працює мобільний пункт Незламності — автобус MERCEDES-BENZ, який чергує за адресою вул. Ірини Бекешкіної, 5.
Як повідомив "Телеграфу" начальник відділу муніципальної безпеки Дніпровської райдержадміністрації Євген Герасимов, в районі працює 105 пунктів Незламності – 88 з них комунальної форми власності, всі інші – відповідальний бізнес, ДСНС та поліція.
Всі 105 пунктів наразі розгорнуті, готові до прийому мешканців, але поки що ніхто не звертався. Пункти забезпечені генераторами, елементами автономного живлення, паливо-мастильними матеріалами. Є питна, технічна вода, чай, цукор і так далі. Є можливість підзарядки павербанків, ноутбуків, але поки звернень не було
Дарницький район
У Дарницькому районі наразі працює 131 пункт Незламності — як стаціонарні, так і мобільні. Вони відкриті на базі шкіл, гімназій, бібліотек, медичних і культурних закладів, а також за підтримки бізнесу та волонтерів.
Позняки
- вул. Єлизавети Чавдар – школа № 333,
- проспект Миколи Бажана 32а – школа № 316,
- вул. Княжий затон 12а – Київська інженерна гімназія
Осокорки
- вул. Бориса Гмирі 2в – гімназія "Київська Русь",
- Дніпровська набережна, 12 – ТРЦ River Mall.
Також Пункти працюють за адресами:
- вул. Антіпова Дениса, 14,
- вул. Кошиця Олександра, 8,
- Харківське шосе, 168-1 та інші.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 10 жовтня під час масштабної ракетно-дронової атаки російські війська завдали ударів, зокрема, по теплоелектростанціях ДТЕК. Частина обладнання зазнала значних ушкоджень.