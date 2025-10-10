Рус

Зігрітися, зарядити телефон та випити чаю на Лівому березі: графік пунктів Незламності Києва та актуальні послуги

Владислава Коваль
Новина оновлена 10 жовтня 2025, 13:19
Пункти Незламності в Києві. Фото Колаж "Телеграф"

Всі Пункти незламності в трьох районах розгорнуті та готові приймати відвідувачів

У п’ятницю, 10 жовтня, Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну ракетами та дронами. Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура. Внаслідок ударів по критичних об’єктах столиці лівий берег Києва залишився без світла, частково — без води.

Наскільки дозволяє ситуація, фахівці працюють над відновленням електро- та водопостачання. Водночас для багатьох мешканців ключовим питанням стає доступ до базових послуг — тепла, зарядки, інтернету. "Телеграф" з’ясував, як нині працюють Пункти Незламності в лівобережних районах Києва, де їх шукати та на яку допомогу там можна розраховувати.

Яку допомогу можна отримати

Кожен пункт має бути обладнаний базовими засобами для тимчасового перебування мешканців. У таких локаціях передбачено:

  • тепло та укриття від холоду,
  • резервне освітлення,
  • доступ до води,
  • мобільний зв’язок і інтернет,
  • можливість зарядити телефони й інші гаджети,
  • місця для короткочасного відпочинку,
  • аптечки першої допомоги,
  • окрема зона для матерів із дітьми.
Пункт Незламності в школі І-ІІІ ступенів №36 імені С.П.Корольова міста Києва
Пункт Незламності в школі І-ІІІ ступенів №36 імені С.П.Корольова міста Києва

Залежно від розміру локації, пункти Незламності можуть одночасно прихистити від 40 до 500 людей. У разі напливу відвідувачів чергові зобов’язані залучити додаткові ресурси, щоби ніхто не залишився без допомоги.

Часових обмежень на перебування в пункті немає. Але якщо дозволяє ситуація, варто звільняти місце для інших — щойно вдалося обігрітися, зарядити телефон або відпочити.

Пункт Незламності / ДСНС
Пункт Незламності / ДСНС

Усі пункти мають інструкції на випадок надзвичайної ситуації, зокрема — повітряної тривоги. Чергові повинні спрямувати людей до найближчого укриття або безпечної зони згідно з планом дій.

Деснянський район

У Деснянському районі Києва розгорнуто понад 92 пункти Незламності. Більшість із них — на базі шкіл, ЖЕДів, бібліотек і культурних центрів. Вони відкриті щодня з 08:00 до 22:00, в разі повного блекауту режим роботи буде змінено.

Пункти функціонують у кожному житловому масиві району. На Троєщині це, зокрема,

  • школа №119 на вул. Закревського, 15б,
  • початкова школа "Усмішка" на Бальзака, 90а
  • гімназія "Києво-Могилянський колегіум" на вул. Рейгана, 9а.
Карта пунктів Незламності в Києві
Карта пунктів Незламності в Києві, 2025 рік

У Лісовому масиві:

  • школа №202 на просп. Лісовому, 22а,
  • школа №147 на просп. Лісовому, 17в,
  • школа №218 на вул. Ореста Левицького, 6а.

Працюють пункти в:

  • школах №189 і №192 на вул. Мілютенка,
  • у будинку культури на вул. Радосинській, 27,
  • у школі №320 на вул. Будищанській, 8,
  • у дитячих садках і ЖЕДах на вул. Радистів, Миргородській та інших вулицях.

Крім того, мешканці можуть звертатися до пунктів, відкритих у бібліотеках, ЦНАПі, кінотеатрі "Флоренція" та кількох спортивних закладах.

Як повідомив "Телеграфу" начальник відділу муніципальної безпеки району Антон Литвиненко, станом на зараз всі пункти Незламності відкриті, забезпечені паливно-мастильними матеріалами, генераторами та всім необхідним, відповідно до постанови КМУ – питною та технічною водою, електропостачанням та іншим.

Люди звертаються уже, заряджають гаджети, п’ють каву та отримують допомогу. На всі пункти близько 50 людей, ажіотажу зараз немає, однак є люди, які вже відвідали

повідомив фахівець.

Дніпровський район

У Дніпровському районі Києва працює 105 пунктів Незламності. Їх розгорнули на базі шкіл, ліцеїв, ЖЕДів, дитсадків, бібліотек і соцустанов.

Березняки

  • вул. Березняківська, 30б — ліцей №30 "ЕкоНад",
  • вул. Юрія Шумського, 6б — ЖЕД-407,
  • вул. Празька, 14 — школа №126.

Русанівка

  • бульв. Ігоря Шамо, 1/5 — клуб "Дружба",
  • вул. Окіпної, 6 — школа №128,
  • вул. Ентузіастів, 29/3 – гімназія №136.
Діти в пунктах Незламності в Києві / ДСНС
Діти в пунктах Незламності в Києві / ДСНС

Лівобережна

  • вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5а — ліцей №272
  • вул. Митрополита Шептицького, 20 — клуб "Витязь",
  • вул. Пантелеймона Куліша, 5 – школа №65.

Працюють пункти в:

  • просп. Воскресенський, 1 — школа №26,
  • просп. Леоніда Каденюка, 11 — ліцей №176,
  • вул. Амвросія Бучми, 5а — ДНЗ №522,
  • вул. Каунаська, 2 — гімназія №66,
  • вул. Юрія Шумського, 4а — бібліотека ім. І. Сергієнка та інші.

Окремо у Дніпровському районі також працює мобільний пункт Незламності — автобус MERCEDES-BENZ, який чергує за адресою вул. Ірини Бекешкіної, 5.

Пункт Незламності за адресою Ірини Бекешкіної, 5
Мобільний пункт Незламності в автобусі, Дніпровський район
Пункт Незламності за адресою Ірини Бекешкіної, 5
Люди в Пункті Незламності у Дніпровському районі Києва

Як повідомив "Телеграфу" начальник відділу муніципальної безпеки Дніпровської райдержадміністрації Євген Герасимов, в районі працює 105 пунктів Незламності – 88 з них комунальної форми власності, всі інші – відповідальний бізнес, ДСНС та поліція.

Всі 105 пунктів наразі розгорнуті, готові до прийому мешканців, але поки що ніхто не звертався. Пункти забезпечені генераторами, елементами автономного живлення, паливо-мастильними матеріалами. Є питна, технічна вода, чай, цукор і так далі. Є можливість підзарядки павербанків, ноутбуків, але поки звернень не було

– розповів він.

Дарницький район

У Дарницькому районі наразі працює 131 пункт Незламності — як стаціонарні, так і мобільні. Вони відкриті на базі шкіл, гімназій, бібліотек, медичних і культурних закладів, а також за підтримки бізнесу та волонтерів.

Позняки

  • вул. Єлизавети Чавдар – школа № 333,
  • проспект Миколи Бажана 32а – школа № 316,
  • вул. Княжий затон 12а – Київська інженерна гімназія

Осокорки

  • вул. Бориса Гмирі 2в – гімназія "Київська Русь",
  • Дніпровська набережна, 12 – ТРЦ River Mall.

Також Пункти працюють за адресами:

  • вул. Антіпова Дениса, 14,
  • вул. Кошиця Олександра, 8,
  • Харківське шосе, 168-1 та інші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 10 жовтня під час масштабної ракетно-дронової атаки російські війська завдали ударів, зокрема, по теплоелектростанціях ДТЕК. Частина обладнання зазнала значних ушкоджень.

